Меценати обладнали три лікарні на Волині автоматичними дезінфекційними станціями

Українська компанія Modern Expo виготовлені і встановлені безкоштовно у трьох медзакладах Волині дезінфекційні станції Saner задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції.Про це повідомили у пресслужбі компанії.Зазначається, що створення нового продукту стало справжнім викликом для команди, адже увесь процес розробки та реалізації проходив в умовах дистанційної роботи. Проте зусилля розподілили ефективно, тож і результат не забарився.Saner є мобільним та зручним у користуванні. За допомогою встановлених коліщаток обладнання можна швидко переміщувати без значних затрат часу чи зусиль. Роботу сенсорного розпилювача антисептика забезпечують два формати живлення: від знімних носіїв або від електричної мережі.Три такі станції дезінфекції розмістили у:• Волинській обласній дитячій клінічній,• Волинській обласній інфекційній,• Волинській обласній клінічній лікарнях.Зручно продезінфікувати руки тепер у цих закладах можуть усі відвідувачі та працівники. Saner є безконтактним, тож він унеможливлює поширення вірусу. Для того, аби скористатися обладнанням, варто лише підійти до Saner та піднести руки до сенсора. Система зреагує на рух і відпустить дозу дезинфікуючої речовини. За необхідності можна скористатися також серветками.