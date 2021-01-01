Меценати обладнали три лікарні на Волині автоматичними дезінфекційними станціями
Сьогодні, 07:12
Українська компанія Modern Expo виготовлені і встановлені безкоштовно у трьох медзакладах Волині дезінфекційні станції Saner задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що створення нового продукту стало справжнім викликом для команди, адже увесь процес розробки та реалізації проходив в умовах дистанційної роботи. Проте зусилля розподілили ефективно, тож і результат не забарився.
Saner є мобільним та зручним у користуванні. За допомогою встановлених коліщаток обладнання можна швидко переміщувати без значних затрат часу чи зусиль. Роботу сенсорного розпилювача антисептика забезпечують два формати живлення: від знімних носіїв або від електричної мережі.
Три такі станції дезінфекції розмістили у:
• Волинській обласній дитячій клінічній,
• Волинській обласній інфекційній,
• Волинській обласній клінічній лікарнях.
Зручно продезінфікувати руки тепер у цих закладах можуть усі відвідувачі та працівники. Saner є безконтактним, тож він унеможливлює поширення вірусу. Для того, аби скористатися обладнанням, варто лише підійти до Saner та піднести руки до сенсора. Система зреагує на рух і відпустить дозу дезинфікуючої речовини. За необхідності можна скористатися також серветками.
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Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що створення нового продукту стало справжнім викликом для команди, адже увесь процес розробки та реалізації проходив в умовах дистанційної роботи. Проте зусилля розподілили ефективно, тож і результат не забарився.
Saner є мобільним та зручним у користуванні. За допомогою встановлених коліщаток обладнання можна швидко переміщувати без значних затрат часу чи зусиль. Роботу сенсорного розпилювача антисептика забезпечують два формати живлення: від знімних носіїв або від електричної мережі.
Три такі станції дезінфекції розмістили у:
• Волинській обласній дитячій клінічній,
• Волинській обласній інфекційній,
• Волинській обласній клінічній лікарнях.
Зручно продезінфікувати руки тепер у цих закладах можуть усі відвідувачі та працівники. Saner є безконтактним, тож він унеможливлює поширення вірусу. Для того, аби скористатися обладнанням, варто лише підійти до Saner та піднести руки до сенсора. Система зреагує на рух і відпустить дозу дезинфікуючої речовини. За необхідності можна скористатися також серветками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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