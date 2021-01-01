Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:23
2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 травня 2021 року.
Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 325 осіб;
виписали з лікарень – 807 осіб;
летальних випадків – 166;
одужали – 7 815 осіб;
здійснили тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР –
11 817, методом ІФА – 1 660);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 2 088 410 осіб;
одужали – 1 689 630 осіб;
летальних випадків – 44 916;
провели ПЛР-тестувань – 9 498 958.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 151 випадок;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 77 випадків;
Дніпропетровська область – 220 випадків;
Донецька область – 324 випадки;
Житомирська область – 26 випадків;
Закарпатська – 12 випадків;
Запорізька область – 168 випадків;
Івано-Франківська область – 19 випадків;
Київська область – 100 випадків;
Кіровоградська область – 62 випадки;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 55 випадків;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 168 випадків;
Полтавська область – 85 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 60 випадків;
Тернопільська область – 94 випадки;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 29 випадків;
Хмельницька область – 115 випадків;
Черкаська область – 253 випадки;
Чернівецька область – 58 випадків;
Чернігівська область – 20 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.
Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 325 осіб;
виписали з лікарень – 807 осіб;
летальних випадків – 166;
одужали – 7 815 осіб;
здійснили тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР –
11 817, методом ІФА – 1 660);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 2 088 410 осіб;
одужали – 1 689 630 осіб;
летальних випадків – 44 916;
провели ПЛР-тестувань – 9 498 958.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
місто Київ – 151 випадок;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 77 випадків;
Дніпропетровська область – 220 випадків;
Донецька область – 324 випадки;
Житомирська область – 26 випадків;
Закарпатська – 12 випадків;
Запорізька область – 168 випадків;
Івано-Франківська область – 19 випадків;
Київська область – 100 випадків;
Кіровоградська область – 62 випадки;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 55 випадків;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 168 випадків;
Полтавська область – 85 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 60 випадків;
Тернопільська область – 94 випадки;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 29 випадків;
Хмельницька область – 115 випадків;
Черкаська область – 253 випадки;
Чернівецька область – 58 випадків;
Чернігівська область – 20 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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