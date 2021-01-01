Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 325 осіб;

виписали з лікарень – 807 осіб;

летальних випадків – 166;

одужали – 7 815 осіб;

здійснили тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР –

11 817, методом ІФА – 1 660);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 2 088 410 осіб;

одужали – 1 689 630 осіб;

летальних випадків – 44 916;

провели ПЛР-тестувань – 9 498 958.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



місто Київ – 151 випадок;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 77 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 324 випадки;

Житомирська область – 26 випадків;

Закарпатська – 12 випадків;

Запорізька область – 168 випадків;

Івано-Франківська область – 19 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 62 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 168 випадків;

Полтавська область – 85 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 94 випадки;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 115 випадків;

Черкаська область – 253 випадки;

Чернівецька область – 58 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ​​2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 4 травня 2021 року.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 325 осіб;виписали з лікарень – 807 осіб;летальних випадків – 166;одужали – 7 815 осіб;здійснили тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР –11 817, методом ІФА – 1 660);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.За весь час пандемії в Україні:захворіли – 2 088 410 осіб;одужали – 1 689 630 осіб;летальних випадків – 44 916;провели ПЛР-тестувань – 9 498 958.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.місто Київ – 151 випадок;Вінницька область – 27 випадків;Волинська область – 77 випадків;Дніпропетровська область – 220 випадків;Донецька область – 324 випадки;Житомирська область – 26 випадків;Закарпатська – 12 випадків;Запорізька область – 168 випадків;Івано-Франківська область – 19 випадків;Київська область – 100 випадків;Кіровоградська область – 62 випадки;Луганська область – 21 випадок;Львівська область – 55 випадків;Миколаївська область – 79 випадків;Одеська область – 168 випадків;Полтавська область – 85 випадків;Рівненська область – 58 випадків;Сумська область – 60 випадків;Тернопільська область – 94 випадки;Харківська область – 191 випадок;Херсонська область – 29 випадків;Хмельницька область – 115 випадків;Черкаська область – 253 випадки;Чернівецька область – 58 випадків;Чернігівська область – 20 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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