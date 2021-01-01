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Яке свято сьогодні, 4 травня

Яке свято сьогодні, 4 травня
4 травня церква вшановує пам'ять мученика Януарія. Святий відомий у світі особливим дивом – він може здійснювати бажання.

Про це пише 24 канал.

Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.

Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга.

Прикмети 4 травня:

- Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека;
- Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;
- Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

Що не можна робити 4 травня:

- Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує;
- Не перепрацьовуйте;
- Не можна кричати і нервуватись.

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Теги: Свято, 4 травня, Януарій, традиції, прикмети
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