Яке свято сьогодні, 4 травня
Сьогодні, 11:00
4 травня церква вшановує пам'ять мученика Януарія. Святий відомий у світі особливим дивом – він може здійснювати бажання.
Про це пише 24 канал.
Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.
Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга.
Прикмети 4 травня:
- Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека;
- Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;
- Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.
Що не можна робити 4 травня:
- Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує;
- Не перепрацьовуйте;
- Не можна кричати і нервуватись.
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Про це пише 24 канал.
Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.
Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга.
Прикмети 4 травня:
- Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека;
- Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;
- Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.
Що не можна робити 4 травня:
- Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує;
- Не перепрацьовуйте;
- Не можна кричати і нервуватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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