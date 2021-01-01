Яке свято сьогодні, 4 травня





Про це



Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.



Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга.



Прикмети 4 травня:



- Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека;

- Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;

- Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;

- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.



Що не можна робити 4 травня:



- Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує;

- Не перепрацьовуйте;

- Не можна кричати і нервуватись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 травня церква вшановує пам'ять мученика Януарія. Святий відомий у світі особливим дивом – він може здійснювати бажання.Про це пише 24 канал.Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.Максим, Андрій, Ольга.- Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека;- Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів;- Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба;- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.- Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує;- Не перепрацьовуйте;- Не можна кричати і нервуватись.

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