В Укравтодорі пояснили, чому обвалився міст Луцьк-Львів та коли його відремонтують

стався обвал аварійного 61-літнього мосту поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району.



Мостовий перехід через річку Західний Буг знаходиться на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Його збудували у 1960 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Унаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав,



Наразі вже організували об'їзд за схемою (напрямок зі Львова). Доїжджаєте до міста Кам'янко-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і їдете у напрямку міста Великі мости. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.







Що вже зробили



Понад 5 років штучна споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів – реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці.



У 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела



Орієнтовна вартість реконструкції: 74 млн грн.



Які подальші кроки



Проєкт реконструкції вже найближчим часом представлять техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ.



Вже після цього буде оперативно визначать підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуть будівельні роботи.



Перспектива



Минулого року вже була ситуація, в якій через обвал мосту в Укравтодорі були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновили. Аналогічно реконструюють переправу через Західний Буг: оперативно та якісно.



Нагадують, що масштабне обстеження мостового господарства на початку 2020 року показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.



Тому вже у квітні 2020 року за ініціативи Президента України стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ ціль - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року. Результат минулого року - оновлено і побудовано 158 штучних споруд. План на цей рік - мінімум 160 штучних споруд. Для порівняння – у 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 по всій країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 3 травня, у Львівській областіпоблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району.Мостовий перехід через річку Західний Буг знаходиться на автомобільній дорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Його збудували у 1960 році – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Унаслідок обвалу мосту ніхто не постраждав, повідомляє Укравтодор.Наразі вжеза схемою (напрямок зі Львова). Доїжджаєте до міста Кам'янко-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і їдете у напрямку міста Великі мости. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.Понад 5 років штучна споруда перебувала у передаварійному стані. Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів – реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці.У 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ СІНК ПЛЮС МІКК.Орієнтовна вартість реконструкції: 74 млн грн.Проєкт реконструкції вже найближчим часом представлять техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ.Вже після цього буде оперативно визначать підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуть будівельні роботи.Минулого року вже була ситуація, в якій через обвал мосту в Укравтодорі були вимушені оперативно будувати новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновили. Аналогічно реконструюють переправу через Західний Буг: оперативно та якісно.Нагадують, що масштабне обстеження мостового господарства на початку 2020 року показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 - вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування й ігнорування проблеми десятиліттями.Тому вже у квітні 2020 року за ініціативи Президента України стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ ціль - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року. Результат минулого року - оновлено і побудовано 158 штучних споруд. План на цей рік - мінімум 160 штучних споруд. Для порівняння – у 2018-2019 роках оновлювалося лише 30-40 по всій країні.

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