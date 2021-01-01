Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 20,

Луцький район – 2,

Горохівський район – 3,

Ківерцівський район – 1,

м. Нововолинськ – 6,

Іваничівський район – 11,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 20,

Камінь-Каширський район – 5,

Любешівський район – 2,

Маневицький район – 3.



Усього станом на 4 травня в області зареєстрували 57 711 випадків.



Одужали – 49 567 осіб (за останню добу – 142).



Летальні випадки – 1 013 (за останню добу — 7: місто Луцьк – 6, Горохівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 222 551 особу, за минулу добу обстежили — 128 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 77 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.місто Луцьк – 20,Луцький район – 2,Горохівський район – 3,Ківерцівський район – 1,м. Нововолинськ – 6,Іваничівський район – 11,Локачинський район – 4,Ковельський район – 20,Камінь-Каширський район – 5,Любешівський район – 2,Маневицький район – 3.Усього станом на 4 травня в області зареєстрували 57 711 випадків.Одужали – 49 567 осіб (за останню добу – 142).Летальні випадки – 1 013 (за останню добу — 7: місто Луцьк – 6, Горохівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 222 551 особу, за минулу добу обстежили — 128 осіб.

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