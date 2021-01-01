Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:05
За минулу добу на Волині зареєстрували 77 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 20,
Луцький район – 2,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м. Нововолинськ – 6,
Іваничівський район – 11,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 20,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 2,
Маневицький район – 3.
Усього станом на 4 травня в області зареєстрували 57 711 випадків.
Одужали – 49 567 осіб (за останню добу – 142).
Летальні випадки – 1 013 (за останню добу — 7: місто Луцьк – 6, Горохівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 222 551 особу, за минулу добу обстежили — 128 осіб.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 20,
Луцький район – 2,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м. Нововолинськ – 6,
Іваничівський район – 11,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 20,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 2,
Маневицький район – 3.
Усього станом на 4 травня в області зареєстрували 57 711 випадків.
Одужали – 49 567 осіб (за останню добу – 142).
Летальні випадки – 1 013 (за останню добу — 7: місто Луцьк – 6, Горохівський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 222 551 особу, за минулу добу обстежили — 128 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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