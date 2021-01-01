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У Києві біля храму сталась пожежа: загинуло дві людини. ФОТО. ВІДЕО

У Києві біля храму сталась пожежа: загинуло дві людини. ФОТО. ВІДЕО
На території храму преподобного Серафіма Саровського в Голосіївському районі Києва сталася пожежа у ніч на 4 травня.

Про це повідомляє ДСНС у місті Києві, передає ТСН.

Зазначають, що 4 травня о 02:29 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, за адресою: вул. Китаївська, 32/ 2.

Рятувальники встановили, що горить дах двоповерхового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах.

«Через те, що стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, вогонь розповсюджувався дуже швидко. Складність гасіння пожежі також полягала у відсутності водопостачання на території. Єдиний пожежний гідрант, розташований поруч, не видавав потрібного тиску, рятувальники були змушені прокладати рукавну лінію до водойми на кілометрову відстань», - йдеться у повідомленні.

Під час ліквідації рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки. Пожежу ліквідували о 06:24.

У Києві біля храму сталась пожежа: загинуло дві людини. ФОТО. ВІДЕО

У Києві біля храму сталась пожежа: загинуло дві людини. ФОТО. ВІДЕО

У Києві біля храму сталась пожежа: загинуло дві людини. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Київ, пожежа, будинок, загиблі
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