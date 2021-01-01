Помер відомий луцький бізнесмен та засновник «Велозони»
Сьогодні, 13:00
Відійшов у вічність луцький бізнесмен та засновник «Велозони» В'ячеслав Березін.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила депутатка Луцької міської ради Оксана Степанюк.
Прощання відбудеться сьогодні, 4 травня о 14 годині в Будинку панахиди міста Луцька.
«Друзі, страшна трагедія! Сьогодні, 3 травня, раптово помер наш друг Вячеслав Березін. В це повірити неможливо, прийняти його смерть нереально, але це так… Це страшно, коли близька людина, прекрасна людина помирає на очах у друзів і зробити нічого неможливо.Чому так? Без відповіді...», – написала Оксана Степанюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам В'ячеслава Березіна.
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Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила депутатка Луцької міської ради Оксана Степанюк.
Прощання відбудеться сьогодні, 4 травня о 14 годині в Будинку панахиди міста Луцька.
«Друзі, страшна трагедія! Сьогодні, 3 травня, раптово помер наш друг Вячеслав Березін. В це повірити неможливо, прийняти його смерть нереально, але це так… Це страшно, коли близька людина, прекрасна людина помирає на очах у друзів і зробити нічого неможливо.Чому так? Без відповіді...», – написала Оксана Степанюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам В'ячеслава Березіна.
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