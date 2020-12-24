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У самця альпаки з Луцького зоопарку з'явилась пара: самичку привезли з Рівного

У самця альпаки з Луцького зоопарку з'явилась пара: самичку привезли з Рівного
Нещодавно у Луцький зоопарк привезли пару для самця альпаки.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Луцького зоопарку.

«Блек у Луцькому зоопарку мешкає уже п’ять років. Останнім часом він холостякував, тож наше керівництво шукало йому пару. І кілька тижнів тому до нього врешті приїхала Белла. Самичка – із Рівненського зоопарку, який, до слова, завжди був і є тим надійним партнером, завдяки якому наша колекція не раз урізноманітнювалася», – повідомляють у підприємстві.

У самця альпаки з Луцького зоопарку з'явилась пара: самичку привезли з Рівного

У самця альпаки з Луцького зоопарку з'явилась пара: самичку привезли з Рівного


Довідково: Альпака – одомашнений південноамериканський копитний ссавець родини верблюдових, водиться в Чилі, Перу і Болівії, пасеться на високогір'ї в Андах.

Ця тварина значно менша від лами за розміром. Зріст – 0,9-1 м в холці, із шиєю і головою – ще приблизно 60 см, довжина тіла орієнтовно до 1,4 м, вага – орієнтовно 80 кг. Голова альпак дещо загострена, що дозволяє діставати траву між камінням у горах. Тіло альпаки вкрито м'якою довгою (до 38 см) вовною, подібною до вовни мериносів. Саме через вовну альпака і вирощується. Вона ж вкриває усе тіло тварини та захищає тіло альпаки від значних температурних коливань. У високогір'ї ці коливання сягають діапазону у 50 градусів за Цельсієм.

М'яка вовна альпак міцніша за вовну овець. Природне забарвлення вовни коливає у значному діапазоні від білого і жовтуватого до чорного.Тварина пасеться як на луках високо у горах, так і в заболочених місцинах. Може декілька днів обходитися без води, як і усі верблюдові.

У самця альпаки з Луцького зоопарку з'явилась пара: самичку привезли з Рівного

У самця альпаки з Луцького зоопарку з'явилась пара: самичку привезли з Рівного

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Теги: Луцьк, зоопарк, альпака, самець, пара
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