Степанов заявив, що російської вакцини в Україні не буде





Про це він



Очільник МОЗ переконаний, що фейками дискредитації вакцин від коронавірусу світових виробників РФ намагається проштовхнути свою вакцину «Спутник».



«Моя позиція принципова і незмінна: «Спутника» в Україні не буде», - заявив міністр.



Він також пригадав хвилю критики щодо вакцини AstraZeneca та звинуватив у цьому Росію: «Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про російські фейки про вакцини та запевнив, що українців не щеплюватимуть «Спутником V».Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає ТСН.Очільник МОЗ переконаний, що фейками дискредитації вакцин від коронавірусу світових виробників РФ намагається проштовхнути свою вакцину «Спутник».«Моя позиція принципова і незмінна: «Спутника» в Україні не буде», - заявив міністр.Він також пригадав хвилю критики щодо вакцини AstraZeneca та звинуватив у цьому Росію: «Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію