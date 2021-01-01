Степанов заявив, що російської вакцини в Україні не буде
Сьогодні, 20:40
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про російські фейки про вакцини та запевнив, що українців не щеплюватимуть «Спутником V».
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає ТСН.
Очільник МОЗ переконаний, що фейками дискредитації вакцин від коронавірусу світових виробників РФ намагається проштовхнути свою вакцину «Спутник».
«Моя позиція принципова і незмінна: «Спутника» в Україні не буде», - заявив міністр.
Він також пригадав хвилю критики щодо вакцини AstraZeneca та звинуватив у цьому Росію: «Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення».
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Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає ТСН.
Очільник МОЗ переконаний, що фейками дискредитації вакцин від коронавірусу світових виробників РФ намагається проштовхнути свою вакцину «Спутник».
«Моя позиція принципова і незмінна: «Спутника» в Україні не буде», - заявив міністр.
Він також пригадав хвилю критики щодо вакцини AstraZeneca та звинуватив у цьому Росію: «Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв’язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення».
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