Перестало битися серце багаторічного керівника ФК «Волинь»
Сьогодні, 16:41
Помер колишній директор футбольного клубу «Волинь» Віктор Шелигін.
Про це повідомляють на сайті ФК «Волинь».
«На жаль, дні Великодня можуть бути й не зовсім святковими – не стало багаторічного начальника команди ФК «Волинь» та директора стадіону «Авангард» – Віктора Сергійович Шелигіна… Людини, яку знали усі з футбольних кіл Волині, а також далеко за межами нашого краю. Справжнього патріота волинського футболу, який не один десяток років віддав задля його розвитку, а також просто щирого, веселого, доброго та мудрого чоловіка», - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Шелигіна.
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Про це повідомляють на сайті ФК «Волинь».
«На жаль, дні Великодня можуть бути й не зовсім святковими – не стало багаторічного начальника команди ФК «Волинь» та директора стадіону «Авангард» – Віктора Сергійович Шелигіна… Людини, яку знали усі з футбольних кіл Волині, а також далеко за межами нашого краю. Справжнього патріота волинського футболу, який не один десяток років віддав задля його розвитку, а також просто щирого, веселого, доброго та мудрого чоловіка», - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Шелигіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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