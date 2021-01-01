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Перестало битися серце багаторічного керівника ФК «Волинь»

Перестало битися серце багаторічного керівника ФК «Волинь»
Помер колишній директор футбольного клубу «Волинь» Віктор Шелигін.

Про це повідомляють на сайті ФК «Волинь».

«На жаль, дні Великодня можуть бути й не зовсім святковими – не стало багаторічного начальника команди ФК «Волинь» та директора стадіону «Авангард» – Віктора Сергійович Шелигіна… Людини, яку знали усі з футбольних кіл Волині, а також далеко за межами нашого краю. Справжнього патріота волинського футболу, який не один десяток років віддав задля його розвитку, а також просто щирого, веселого, доброго та мудрого чоловіка», - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Шелигіна.

Перестало битися серце багаторічного керівника ФК «Волинь»

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Теги: Луцьк, Волинь, директор, Віктор Шелигін, помер
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