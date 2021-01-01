Перестало битися серце багаторічного керівника ФК «Волинь»

Віктор Шелигін.



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«На жаль, дні Великодня можуть бути й не зовсім святковими – не стало багаторічного начальника команди ФК «Волинь» та директора стадіону «Авангард» – Віктора Сергійович Шелигіна… Людини, яку знали усі з футбольних кіл Волині, а також далеко за межами нашого краю. Справжнього патріота волинського футболу, який не один десяток років віддав задля його розвитку, а також просто щирого, веселого, доброго та мудрого чоловіка», - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Шелигіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер колишній директор футбольного клубу «Волинь»Про це повідомляють на сайті ФК «Волинь».«На жаль, дні Великодня можуть бути й не зовсім святковими – не стало багаторічного начальника команди ФК «Волинь» та директора стадіону «Авангард» – Віктора Сергійович Шелигіна… Людини, яку знали усі з футбольних кіл Волині, а також далеко за межами нашого краю. Справжнього патріота волинського футболу, який не один десяток років віддав задля його розвитку, а також просто щирого, веселого, доброго та мудрого чоловіка», - йдеться в дописі.висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Віктора Шелигіна.

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