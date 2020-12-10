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10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком

10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком
Дівчинці з Нововолинська потрібна допомога на лікування: в Анастасії Трофимюк діагностували рак крові.

Із проханням до небайдужих відгукнутися на біду, яка прийшла в сім’ю, звернулася тітка дівчинки, пише Буг.

У 10-річної Насті виявили гостру лейкемію. Дівчинка проходила діагностику в лікарні «Охматдит» у Києві. Родина збирається на консультацію у клініку в Туреччині.

Всі, хто бажає допомогти, можуть переслати гроші на картку мами 5168 7427 2959 9427 - Трофимюк Юля.

10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком

10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком

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Теги: Волинь, Нововолинськ, допомога, лейкемія, лікування
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