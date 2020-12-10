10-річній волинянці потрібна допомога в боротьбі із раком
Сьогодні, 18:00
Дівчинці з Нововолинська потрібна допомога на лікування: в Анастасії Трофимюк діагностували рак крові.
Із проханням до небайдужих відгукнутися на біду, яка прийшла в сім’ю, звернулася тітка дівчинки, пише Буг.
У 10-річної Насті виявили гостру лейкемію. Дівчинка проходила діагностику в лікарні «Охматдит» у Києві. Родина збирається на консультацію у клініку в Туреччині.
Всі, хто бажає допомогти, можуть переслати гроші на картку мами 5168 7427 2959 9427 - Трофимюк Юля.
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Із проханням до небайдужих відгукнутися на біду, яка прийшла в сім’ю, звернулася тітка дівчинки, пише Буг.
У 10-річної Насті виявили гостру лейкемію. Дівчинка проходила діагностику в лікарні «Охматдит» у Києві. Родина збирається на консультацію у клініку в Туреччині.
Всі, хто бажає допомогти, можуть переслати гроші на картку мами 5168 7427 2959 9427 - Трофимюк Юля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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