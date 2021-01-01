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У сусідній Польщі послабили карантин: що дозволили

У сусідній Польщі послабили карантин: що дозволили
У Польщі послабили протиепідемічні обмеження: в країні відсьогодні відновили роботу крамниці у торговельних центрах та великі магазини
Про це повідомляє УНІАН.

Після багатьох тижнів перерви знову можна прийти до закладів культури, за декілька днів відчиняться готелі.

Діти 1-3 класів повернулися до стаціонарного навчання по всій країні. До кінця травня до шкіл підуть уже всі учні.
Крім того, з середини травня ресторани і кафе зможуть приймати клієнтів на літніх майданчиках, а з 29 травня – у приміщеннях.

Ситуація з коронавірусом у Польщі
За даними Міністерства здоров’я Польщі, напередодні в країні виявили 2 тис. 296 хворих на COVID-19, померли 28 осіб.

Разом з тим у Польщі вже понад 3,1 млн осіб повністю вакциновані двома дозами вакцин від Pfizer, Moderna та AstraZeneca або однією дозою вакцини Johnson & Johnson. Щодня в країні роблять по більш як 42,5 тис. щеплень.

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Теги: послаблення карантину, Польща
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