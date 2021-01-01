У сусідній Польщі послабили карантин: що дозволили



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Після багатьох тижнів перерви знову можна прийти до закладів культури, за декілька днів відчиняться готелі.



Діти 1-3 класів повернулися до стаціонарного навчання по всій країні. До кінця травня до шкіл підуть уже всі учні.

Крім того, з середини травня ресторани і кафе зможуть приймати клієнтів на літніх майданчиках, а з 29 травня – у приміщеннях.



Ситуація з коронавірусом у Польщі

За даними Міністерства здоров’я Польщі, напередодні в країні виявили 2 тис. 296 хворих на COVID-19, померли 28 осіб.



Разом з тим у Польщі вже понад 3,1 млн осіб повністю вакциновані двома дозами вакцин від Pfizer, Moderna та AstraZeneca або однією дозою вакцини Johnson & Johnson. Щодня в країні роблять по більш як 42,5 тис. щеплень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі послабили протиепідемічні обмеження: в країні відсьогодні відновили роботу крамниці у торговельних центрах та великі магазиниПро це повідомляє УНІАН Після багатьох тижнів перерви знову можна прийти до закладів культури, за декілька днів відчиняться готелі.Діти 1-3 класів повернулися до стаціонарного навчання по всій країні. До кінця травня до шкіл підуть уже всі учні.Крім того, з середини травня ресторани і кафе зможуть приймати клієнтів на літніх майданчиках, а з 29 травня – у приміщеннях.За даними Міністерства здоров’я Польщі, напередодні в країні виявили 2 тис. 296 хворих на COVID-19, померли 28 осіб.Разом з тим у Польщі вже понад 3,1 млн осіб повністю вакциновані двома дозами вакцин від Pfizer, Moderna та AstraZeneca або однією дозою вакцини Johnson & Johnson. Щодня в країні роблять по більш як 42,5 тис. щеплень.

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