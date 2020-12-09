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Небайдужий лучанин здав патрульним п'яного водія

Небайдужий лучанин здав патрульним п'яного водія
У неділю, близько 22 години, до поліції надійшло повідомлення від небайдужого чоловіка про те, що від одного із закладів, що знаходиться за Луцьком, керманич Mercedes-Benz Vito рушив до міста. При тому водій порушує ПДР і знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє пресслужба поліції, патрулюючи на вулиці Боженка, інспектори помітили вказаний транспортний засіб. Під час спілкування із 38-річним кермувальником, патрульні дійсно виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки у присутності двох свідків. Результат позитивний – понад 5,00 проміле, що визначено технічною характеристикою приладу (перевищення допустимої норми в 25 разів).

На водія патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція Волині закликає водіїв бути відповідальними і не сідати за кермо у стані сп’яніння, адже це може нести непоправні наслідки.

Небайдужий лучанин здав патрульним п'яного водія

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Теги: п'яний водій, патрульна поліція
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