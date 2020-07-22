Для лучан співатиме легендарний гурт «Скай»





Про це інформують організатори.



Виступ розпочнеться о 19:00.



Вся інформація та квитки у Show Basilic або за номером 095 602 15 95.



Довідково



«СКАЙ» – український рок-гурт, що виконує музику в стилі альтернативний рок, поп-рок та нової хвилі пост-панку. Заснований наприкінці 2000 року. Соліст Олег Собчук.



Гурт брав участь у проекті «Свіжа кров», де на молодих музикантів звернув увагу Едуард Клім, директор компанії-власниці лейблу Lavina Music. Першою композицією, яка принесла групі широку популярність, стала пісня «Тебе це може вбити».



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