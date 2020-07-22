Для лучан співатиме легендарний гурт «Скай»
Сьогодні, 02:26
26 травня у Show Basilic відбудеться концерт легендарної української групи «СКАЙ».
Про це інформують організатори.
Виступ розпочнеться о 19:00.
Вся інформація та квитки у Show Basilic або за номером 095 602 15 95.
Довідково
«СКАЙ» – український рок-гурт, що виконує музику в стилі альтернативний рок, поп-рок та нової хвилі пост-панку. Заснований наприкінці 2000 року. Соліст Олег Собчук.
Гурт брав участь у проекті «Свіжа кров», де на молодих музикантів звернув увагу Едуард Клім, директор компанії-власниці лейблу Lavina Music. Першою композицією, яка принесла групі широку популярність, стала пісня «Тебе це може вбити».
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Про це інформують організатори.
Виступ розпочнеться о 19:00.
Вся інформація та квитки у Show Basilic або за номером 095 602 15 95.
Довідково
«СКАЙ» – український рок-гурт, що виконує музику в стилі альтернативний рок, поп-рок та нової хвилі пост-панку. Заснований наприкінці 2000 року. Соліст Олег Собчук.
Гурт брав участь у проекті «Свіжа кров», де на молодих музикантів звернув увагу Едуард Клім, директор компанії-власниці лейблу Lavina Music. Першою композицією, яка принесла групі широку популярність, стала пісня «Тебе це може вбити».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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