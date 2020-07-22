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Для лучан співатиме легендарний гурт «Скай»

Для лучан співатиме легендарний гурт «Скай»
26 травня у Show Basilic відбудеться концерт легендарної української групи «СКАЙ».

Про це інформують організатори.

Виступ розпочнеться о 19:00.

Вся інформація та квитки у Show Basilic або за номером 095 602 15 95.

Довідково

«СКАЙ» – український рок-гурт, що виконує музику в стилі альтернативний рок, поп-рок та нової хвилі пост-панку. Заснований наприкінці 2000 року. Соліст Олег Собчук.

Гурт брав участь у проекті «Свіжа кров», де на молодих музикантів звернув увагу Едуард Клім, директор компанії-власниці лейблу Lavina Music. Першою композицією, яка принесла групі широку популярність, стала пісня «Тебе це може вбити».

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Теги: Скай, Базилік
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