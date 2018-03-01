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Лучанка 10 років виготовляє казки власноруч.ВІДЕО

Лучанка 10 років виготовляє казки власноруч.ВІДЕО
Лучанка Наталія Гуркіна 10 років пише казки про Волинь і Луцьк, складає загадки та оповідання.

Про це розповідає Суспільне.

Жодного разу письменниця не замовляла друкований тираж видань, адже казки виготовляє власноруч, враховуючи побажання читачів-замовників. Хендмейд твори Наталія Гуркіна робить у вигляді подарункових скриньок, сувоїв, плакатів, цукерок і інших речей.

Проєкт "Казка з Луцька" Наталія Гуркіна розпочала реалізовувати три роки тому. У ньому серія розповідей та ілюстрацій про пам’ятки архітектури обласного центру Волині.

Письменниця каже: хочеться, щоб наш Луцьк став унікальним для людей і запам’ятовувався чимось особливим. Кожна місцева пам’ятка у її творах має свого героя, який навчає чомусь важливому.

"Монастир шариток – там яблунька, яка каже змінити думки і зміниться життя. Монастир бригідок – там вуглик і жаринка, які розповідають, що кожна людина може змінитися і бути такою, якій люди будуть дякувати. Жабка Соня, яка біля вежі Чарторийських, вчить що кожна людина має свій талант", – говорить письменниця.

Скриньку казок про Луцьк часто використовують під час проведення занять у дитсадках. Вихователька ЗДО № 22 Наталія Шульга каже: проводить заняття гуртка "Словограй", де діти за кольором обирають казку, котру їм читатимуть.

Те, що історію обласного центру, його культуру і традиції подають у неординарній формі, має підігріти цікавість дітей, каже письменник Володимир Павлік. Про Наталію Гуркіну говорить так: "Вона пропагує Луцьк, нашу історію та створює позитивний імідж"

Кожен набір казок – унікальний, розповідає авторка. Усе для нього лучанка виготовляє власноруч. Її хендмейд твори тепер є у Франції, Америці, Польщі, Італії, Іспанії. Каже: там, де є українці, там є і "Казка з Луцька".

Письменниця додає: чекає завершення карантину, аби продовжити зустрічі з школярами і дошкільнятами та розповідати про "Казку з Луцька".


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Теги: Наталія Гуркіна, казки
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