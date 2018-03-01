Лучанка 10 років виготовляє казки власноруч.ВІДЕО

Наталія Гуркіна 10 років пише казки про Волинь і Луцьк, складає загадки та оповідання.



Про це розповідає



Жодного разу письменниця не замовляла друкований тираж видань, адже казки виготовляє власноруч, враховуючи побажання читачів-замовників. Хендмейд твори Наталія Гуркіна робить у вигляді подарункових скриньок, сувоїв, плакатів, цукерок і інших речей.



Проєкт "Казка з Луцька" Наталія Гуркіна розпочала реалізовувати три роки тому. У ньому серія розповідей та ілюстрацій про пам’ятки архітектури обласного центру Волині.



Письменниця каже: хочеться, щоб наш Луцьк став унікальним для людей і запам’ятовувався чимось особливим. Кожна місцева пам’ятка у її творах має свого героя, який навчає чомусь важливому.



"Монастир шариток – там яблунька, яка каже змінити думки і зміниться життя. Монастир бригідок – там вуглик і жаринка, які розповідають, що кожна людина може змінитися і бути такою, якій люди будуть дякувати. Жабка Соня, яка біля вежі Чарторийських, вчить що кожна людина має свій талант", – говорить письменниця.



Скриньку казок про Луцьк часто використовують під час проведення занять у дитсадках. Вихователька ЗДО № 22 Наталія Шульга каже: проводить заняття гуртка "Словограй", де діти за кольором обирають казку, котру їм читатимуть.



Те, що історію обласного центру, його культуру і традиції подають у неординарній формі, має підігріти цікавість дітей, каже письменник Володимир Павлік. Про Наталію Гуркіну говорить так: "Вона пропагує Луцьк, нашу історію та створює позитивний імідж"



Кожен набір казок – унікальний, розповідає авторка. Усе для нього лучанка виготовляє власноруч. Її хендмейд твори тепер є у Франції, Америці, Польщі, Італії, Іспанії. Каже: там, де є українці, там є і "Казка з Луцька".



Письменниця додає: чекає завершення карантину, аби продовжити зустрічі з школярами і дошкільнятами та розповідати про "Казку з Луцька".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка10 років пише казки про Волинь і Луцьк, складає загадки та оповідання.Про це розповідає Суспільне. Жодного разу письменниця не замовляла друкований тираж видань, адже казки виготовляє власноруч, враховуючи побажання читачів-замовників. Хендмейд твори Наталія Гуркіна робить у вигляді подарункових скриньок, сувоїв, плакатів, цукерок і інших речей.Проєкт "Казка з Луцька" Наталія Гуркіна розпочала реалізовувати три роки тому. У ньому серія розповідей та ілюстрацій про пам’ятки архітектури обласного центру Волині.Письменниця каже: хочеться, щоб наш Луцьк став унікальним для людей і запам’ятовувався чимось особливим. Кожна місцева пам’ятка у її творах має свого героя, який навчає чомусь важливому."Монастир шариток – там яблунька, яка каже змінити думки і зміниться життя. Монастир бригідок – там вуглик і жаринка, які розповідають, що кожна людина може змінитися і бути такою, якій люди будуть дякувати. Жабка Соня, яка біля вежі Чарторийських, вчить що кожна людина має свій талант", – говорить письменниця.Скриньку казок про Луцьк часто використовують під час проведення занять у дитсадках. Вихователька ЗДО № 22каже: проводить заняття гуртка "Словограй", де діти за кольором обирають казку, котру їм читатимуть.Те, що історію обласного центру, його культуру і традиції подають у неординарній формі, має підігріти цікавість дітей, каже письменникПро Наталію Гуркіну говорить так: "Вона пропагує Луцьк, нашу історію та створює позитивний імідж"Кожен набір казок – унікальний, розповідає авторка. Усе для нього лучанка виготовляє власноруч. Її хендмейд твори тепер є у Франції, Америці, Польщі, Італії, Іспанії. Каже: там, де є українці, там є і "Казка з Луцька".Письменниця додає: чекає завершення карантину, аби продовжити зустрічі з школярами і дошкільнятами та розповідати про "Казку з Луцька".

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