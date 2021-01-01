Назвали кількість українців, які за час карантину переїхали до Польщі: цифри вражають

Якуб Дудзяк. Пише



"З 100 тисяч осіб, 40 тисяч осіб прибули до Польщі з метою постійного місця проживання тільки з січня по квітень поточного року", — повідомив прес-секретар управління у справах іноземців.



Українці в більшості працюють на некваліфікованих роботах. Середня зарплата складає тут 30000-35000 тис грн.



"Все частіше українці відходять від того, що шукають роботу з житлом. Зараз у більшості приїздить із перспективою, що в майбутньому перевезуть родину. Польща зацікавлена саме в родинах. Адже це не заробітчани. Це люли, які в майбутньому тут купуватимуть житло, народжуватимуть дітей", - каже директор кадрової агенції Анджей Пясковський.



Українці, які кілька років живуть у Польщі кажуть, що жити тут вигідніше.

"Коли я їду в Україну, мене шокують ціни. Продукти харчування там дуже високі. За два роки життя тут, обоє з дружиною працюємо. Жінка – на стерилізації обладнання в лікарні, я на заводі. І хощ ще маємо зйомне житло, але можемо дозволити і поїхати з дітьми в подорож і вдягнутися. З жінкою на двох маємо близько 40 тисяч гривеь. Цих грошей нам вистачає", - каже Олександр Шимко із Києва. Він із дружиною та двома дітьми мешкають у Варшаві.



Станом на квітень у Польщі зареєстровано 725 173 іноземця. Це на 11,3% більше, ніж було в квітні 2020 року. З них 59,4% є найманими працівниками, 3% займаються підприємницькою діяльністю, а решта зайняті іншими формами зайнятості, наприклад, працюють за цивільними договорами або у вигляді тимчасової роботи. 73,4% з усіх іноземців, які постійно проживають у Польщі, складають громадяни України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За рік карантину до Польщі переїхало 100 тисяч українців. Про це повідомив прессекретар польського управління у справах іноземцівПише Голос України "З 100 тисяч осіб, 40 тисяч осіб прибули до Польщі з метою постійного місця проживання тільки з січня по квітень поточного року", — повідомив прес-секретар управління у справах іноземців.Українці в більшості працюють на некваліфікованих роботах. Середня зарплата складає тут 30000-35000 тис грн."Все частіше українці відходять від того, що шукають роботу з житлом. Зараз у більшості приїздить із перспективою, що в майбутньому перевезуть родину. Польща зацікавлена саме в родинах. Адже це не заробітчани. Це люли, які в майбутньому тут купуватимуть житло, народжуватимуть дітей", - каже директор кадрової агенціїУкраїнці, які кілька років живуть у Польщі кажуть, що жити тут вигідніше."Коли я їду в Україну, мене шокують ціни. Продукти харчування там дуже високі. За два роки життя тут, обоє з дружиною працюємо. Жінка – на стерилізації обладнання в лікарні, я на заводі. І хощ ще маємо зйомне житло, але можемо дозволити і поїхати з дітьми в подорож і вдягнутися. З жінкою на двох маємо близько 40 тисяч гривеь. Цих грошей нам вистачає", - кажеіз Києва. Він із дружиною та двома дітьми мешкають у Варшаві.Станом на квітень у Польщі зареєстровано 725 173 іноземця. Це на 11,3% більше, ніж було в квітні 2020 року. З них 59,4% є найманими працівниками, 3% займаються підприємницькою діяльністю, а решта зайняті іншими формами зайнятості, наприклад, працюють за цивільними договорами або у вигляді тимчасової роботи. 73,4% з усіх іноземців, які постійно проживають у Польщі, складають громадяни України.

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