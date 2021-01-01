Назвали точну кількість кави, яку можна випити перед тренуванням
Сьогодні, 08:19
Між вченими точаться суперечки про вплив кофеїну на якість тренувань. Багато досліджень довели, що кава не шкодить фізичним навантаженням, а, навпаки, робить тренування приємніше.
Тепер професіонали в області спортивного харчування з'ясували, скільки кави потрібно випити, щоб отримати максимальний ефект в тренажерному залі.
За словами фахівців, існує особлива формула, завдяки якій людина може розрахувати необхідну кількість кави індивідуально для себе . Так, рекомендується вживати від трьох до шести мг кофеїну на кожен кг ваги тіла або приблизно одну-дві чашки кави за 30-60 хвилин до тренування.
Відзначається, що така кількість напою забезпечує "здатність кофеїну зберігати м'язовий глікоген або енергію під час тривалої активності ", що робить тренування більш якісними.
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Тепер професіонали в області спортивного харчування з'ясували, скільки кави потрібно випити, щоб отримати максимальний ефект в тренажерному залі.
За словами фахівців, існує особлива формула, завдяки якій людина може розрахувати необхідну кількість кави індивідуально для себе . Так, рекомендується вживати від трьох до шести мг кофеїну на кожен кг ваги тіла або приблизно одну-дві чашки кави за 30-60 хвилин до тренування.
Відзначається, що така кількість напою забезпечує "здатність кофеїну зберігати м'язовий глікоген або енергію під час тривалої активності ", що робить тренування більш якісними.
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