Назвали точну кількість кави, яку можна випити перед тренуванням

Між вченими точаться суперечки про вплив кофеїну на якість тренувань. Багато досліджень довели, що кава не шкодить фізичним навантаженням, а, навпаки, робить тренування приємніше.Тепер професіонали в області спортивного харчування з'ясували, скільки кави потрібно випити, щоб отримати максимальний ефект в тренажерному залі.За словами фахівців, існує особлива формула, завдяки якій людина може розрахувати необхідну кількість кави індивідуально для себе . Так, рекомендується вживати від трьох до шести мг кофеїну на кожен кг ваги тіла або приблизно одну-дві чашки кави за 30-60 хвилин до тренування.Відзначається, що така кількість напою забезпечує "здатність кофеїну зберігати м'язовий глікоген або енергію під час тривалої активності ", що робить тренування більш якісними.