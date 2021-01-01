Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:57
2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 травня 2021 року.
Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників, повідомив у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 671 особа;
летальних випадків – 161;
одужало – 7 728 осіб;
здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 090 986 осіб;
одужало – 1 697 358 осіб;
летальних випадків – 45 077;
проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
3 425 людей щепили проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні. 759 434 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;
Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;
Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;
Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;
Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;
Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;
Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;
Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;
Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;
Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;
Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;
Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;
Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;
Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;
Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;
Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;
Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;
Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;
Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;
Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;
Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;
Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;
Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;
Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 514 821 людина.
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Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників, повідомив у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 671 особа;
летальних випадків – 161;
одужало – 7 728 осіб;
здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 090 986 осіб;
одужало – 1 697 358 осіб;
летальних випадків – 45 077;
проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
3 425 людей щепили проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні. 759 434 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;
Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;
Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;
Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;
Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;
Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;
Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;
Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;
Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;
Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;
Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;
Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;
Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;
Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;
Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;
Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;
Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;
Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;
Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;
Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;
Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;
Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;
Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;
Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 514 821 людина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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