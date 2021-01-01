Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 травня 2021 року.Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників, повідомив у фейсбуці очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 671 особа;летальних випадків – 161;одужало – 7 728 осіб;здійснено тестувань за добу – 29 154 (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 090 986 осіб;одужало – 1 697 358 осіб;летальних випадків – 45 077;проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.3 425 людей щепили проти COVID-19 за добу 4 травня 2021 року в Україні. 759 434 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 514 821 людина.