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У Луцьку камери «засікли» водія, який обганяв авто і перетнув подвійну суцільну

У Луцьку камери «засікли» водія, який обганяв авто і перетнув подвійну суцільну
У Луцьку камери зафіксували як автомобіль Renault на Львівській порушив Правила дорожнього руху.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Керманич легковика здійснив обгін у забороненому місці та перетнув лінію горизонтальної розмітки 1.3 (подвійна суцільна лінія).

Водій здійснюючи такий маневр часто піддає небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху, наголошують муніципали.

Нагадують, що обгін заборонено:
a) на перехресті;
б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;
г)у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
д) у тунелях;
е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).

Відповідно, за порушення правил обгону передбачена адміністративна відповідальність згідно з ч.2 ст.122 КУпАП.


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Теги: порушення, ПДР, Луцьк
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