У Луцьку камери «засікли» водія, який обганяв авто і перетнув подвійну суцільну
Сьогодні, 17:18
У Луцьку камери зафіксували як автомобіль Renault на Львівській порушив Правила дорожнього руху.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Керманич легковика здійснив обгін у забороненому місці та перетнув лінію горизонтальної розмітки 1.3 (подвійна суцільна лінія).
Водій здійснюючи такий маневр часто піддає небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху, наголошують муніципали.
Нагадують, що обгін заборонено:
a) на перехресті;
б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;
г)у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
д) у тунелях;
е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).
Відповідно, за порушення правил обгону передбачена адміністративна відповідальність згідно з ч.2 ст.122 КУпАП.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Керманич легковика здійснив обгін у забороненому місці та перетнув лінію горизонтальної розмітки 1.3 (подвійна суцільна лінія).
Водій здійснюючи такий маневр часто піддає небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху, наголошують муніципали.
Нагадують, що обгін заборонено:
a) на перехресті;
б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;
г)у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;
д) у тунелях;
е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;
є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).
Відповідно, за порушення правил обгону передбачена адміністративна відповідальність згідно з ч.2 ст.122 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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