У Луцьку камери «засікли» водія, який обганяв авто і перетнув подвійну суцільну

У Луцьку камери зафіксували як автомобіль Renault на Львівській порушив Правила дорожнього руху.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.Керманич легковика здійснив обгін у забороненому місці та перетнув лінію горизонтальної розмітки 1.3 (подвійна суцільна лінія).Водій здійснюючи такий маневр часто піддає небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху, наголошують муніципали.Нагадують, що обгін заборонено:a) на перехресті;б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 м — поза населеним пунктом;г)у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;д) у тунелях;е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку;є) колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).Відповідно, за порушення правил обгону передбачена адміністративна відповідальність згідно з ч.2 ст.122 КУпАП.