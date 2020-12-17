За минулу добу на Волині сталось три пожежі. ФОТО
Сьогодні, 09:21
На Волині за минулу добу рятувальники загасили 3 пожежі.
Про це повідомляє ГУДСНС України у Волинській області.
Так, 4 травня, пожежники рятували від вогню господарські споруди у Ковельському районі у селах Брідки, Гірники та Піща та одну пожежу сміття на площі 0,05 га у селі Прохід Ратнівської сільської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУДСНС України у Волинській області.
Так, 4 травня, пожежники рятували від вогню господарські споруди у Ковельському районі у селах Брідки, Гірники та Піща та одну пожежу сміття на площі 0,05 га у селі Прохід Ратнівської сільської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
За минулу добу на Волині сталось три пожежі. ФОТО
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку станом на 5 травня
Сьогодні, 09:11
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:57
Назвали точну кількість кави, яку можна випити перед тренуванням
Сьогодні, 08:19
Старі ціни на квартири в «Амстердамі» – до кінця травня*
Сьогодні, 08:00