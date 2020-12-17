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За минулу добу на Волині сталось три пожежі. ФОТО

За минулу добу на Волині сталось три пожежі. ФОТО
На Волині за минулу добу рятувальники загасили 3 пожежі.

Про це повідомляє ГУДСНС України у Волинській області.

Так, 4 травня, пожежники рятували від вогню господарські споруди у Ковельському районі у селах Брідки, Гірники та Піща та одну пожежу сміття на площі 0,05 га у селі Прохід Ратнівської сільської ради.


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Теги: пожежники, вогонь, Волинь
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