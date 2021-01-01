Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 31,

Луцький район – 4,

Горохівський район – 2,

Ківерцівський район – 2,

Рожищенський район – 1,

місто Нововолинськ – 4,

Іваничівський район – 8,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 22,

Любомльський район – 9,

Шацький район – 1,

Турійський район – 5,

Камінь-Каширський район – 3,

Любешівський район – 1,

Маневицький район – 5.



Усього станом на 5 травня в області зареєстрували 57 813 випадків.



Одужали – 49 910 осіб (за останню добу – 343).



Летальні випадки – 1 015 (за останню добу - 2: Рожищенський район – 1, місто Нововолинськ – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 222 717 осіб, за минулу добу обстежили - 166 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 102 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.місто Луцьк – 31,Луцький район – 4,Горохівський район – 2,Ківерцівський район – 2,Рожищенський район – 1,місто Нововолинськ – 4,Іваничівський район – 8,Локачинський район – 4,Ковельський район – 22,Любомльський район – 9,Шацький район – 1,Турійський район – 5,Камінь-Каширський район – 3,Любешівський район – 1,Маневицький район – 5.Усього станом на 5 травня в області зареєстрували 57 813 випадків.Одужали – 49 910 осіб (за останню добу – 343).Летальні випадки – 1 015 (за останню добу - 2: Рожищенський район – 1, місто Нововолинськ – 1).Методом ПЛР всього обстежили 222 717 осіб, за минулу добу обстежили - 166 осіб.

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