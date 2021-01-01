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Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 102 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 31,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 2,
Ківерцівський район – 2,
Рожищенський район – 1,
місто Нововолинськ – 4,
Іваничівський район – 8,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 22,
Любомльський район – 9,
Шацький район – 1,
Турійський район – 5,
Камінь-Каширський район – 3,
Любешівський район – 1,
Маневицький район – 5.

Усього станом на 5 травня в області зареєстрували 57 813 випадків.

Одужали – 49 910 осіб (за останню добу – 343).

Летальні випадки – 1 015 (за останню добу - 2: Рожищенський район – 1, місто Нововолинськ – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 222 717 осіб, за минулу добу обстежили - 166 осіб.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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