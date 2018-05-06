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Луцька райрада влаштує святковий День матері для жінок, які втратили синів в АТО

Луцька райрада влаштує святковий День матері для жінок, які втратили синів в АТО
За підтримки Луцької районної ради, народного депутата Вячеслава Рубльова та Жіночого руху "За майбутнє", з ініціативи депутатки Луцької районної ради Василини Вітовщик до Дня матері реалізовуватиметься проект «Посміхнись, мамо».

В рамках проекту 15 матерів загиблих воїнів АТО присвятять цілий день виключно собі: відчують себе справжніми жінками, красивими та щасливими, - йдеться на сайті Луцької райради.

«Я працюю у центрі реабілітації учасників бойових дій і часто доводиться спілкуватися з жінками, які втратили своїх синів в АТО. Якось у розмові із однією із таких мам, я зрозуміла, що у такому проекті є потреба. Жінки, попри важкі випробування долі, втрати рідних, мусять жити далі та вчитися бути щасливими», - розповіла Василина Вітовщик.

Спільно із громадської організацією «Надія» було сформовано список із 15 жінок, мешканок Луцького району, які братимуть участь у проекті «Посміхнись, мамо».

16 травня учасницям проекту зроблять омолоджуючі процедури, зачіски, макіяж, манікюр, підберуть святковий одяг у магазині "Едельвіка" для фотосесії. А завершиться святкування Дня матері смачним частуванням у ресторації «Вулик», що у с. Новоукраїнка. Ведучим заходу буде луцький шоумен Сергій Скулинець.

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Теги: Луцька райрада, свято, День матері
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