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На Волині спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них – неповнолітній

На Волині спіймали чотирьох п'яних водіїв: один з них – неповнолітній
На території Старовижівської територіальної громади на Великодень виявили чотирьох п’яних водіїв.

Про це інформують поліцейські офіцери громади у Волинській області.

У ніч на 4 травня офіцер громади Старовижівської ТГ задокументував 2 випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. Ще 2 нетверезих водіїв на території громади виявили працівники сектору реагування патрульної поліції.

За правопорушення на водіїв-порушників склали адміністративні протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, що перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) КУпАП, а також за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП, оскільки одному із водіїв було 17 років.

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Теги: Волинь, Старовижівщина, п'яний водій, неповнолітній
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