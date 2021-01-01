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Майже 350 клієнтів «Волиньгазу» вирішили замінити або встановити газове обладнання

Майже 350 клієнтів «Волиньгазу» вирішили замінити або встановити газове обладнання
Від початку року до одинадцяти 104.ua Клієнтських просторів звернулися 347 волинян із заявами щодо встановлення та заміни газового обладнання. За цей період в АТ «Волиньгаз» придбали близько 90 одиниць газового обладнання.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».

Алгоритм легальної заміни газового обладнання простий: потрібно звернутися із заявою до 104.ua Клієнтського простору, надати пакет документів і чекати на комплекс робіт з реконструкції. На всіх етапах консультуватиме персональний менеджер.

«Фахова заміна газового обладнання однією організацією дозволяє заощадити час і кошти. Клієнт один раз звертається до 104.ua Клієнтського простору, подає документи, а персональний менеджер контролює процес послуги з реконструкції. Клієнт у телефонному режимі завжди може поцікавитися станом виконання робіт та скоригувати час виконання робіт, відповідно до своїх планів», – зауважує менеджер 104.ua Клієнтського простору Ольга Руденко.

Для тривалої експлуатації обладнання, потрібно дбати про вчасне технічне обслуговування. Наразі у 104.ua Клієнтських просторах клієнти «Волиньгазу» можуть придбати необхідне газове обладнання від провідних виробників з гарантією та з подальшим технічним обслуговуванням. Також є можливість укласти договір на технічне обслуговування вже встановленого газового обладнання.

Українське законодавство забороняє самостійно проводити заміну і ремонт газового обладнання. Щоб законно замінити газове обладнання, споживачам обов’язково потрібно звертатися до оператора ГРМ. Чинні Правила безпеки систем газопостачання у п. 5.5 визначають: «Заміна газового обладнання виконується за заявою власника (орендаря, наймача) до газорозподільного підприємства суб’єктом господарювання, який має дозвіл на виконання зазначених робіт, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю».

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Теги: Волиньгаз, газове обладнання
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