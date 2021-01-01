Майже 350 клієнтів «Волиньгазу» вирішили замінити або встановити газове обладнання





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».



Алгоритм легальної заміни газового обладнання простий: потрібно звернутися із заявою до 104.ua Клієнтського простору, надати пакет документів і чекати на комплекс робіт з реконструкції. На всіх етапах консультуватиме персональний менеджер.



«Фахова заміна газового обладнання однією організацією дозволяє заощадити час і кошти. Клієнт один раз звертається до 104.ua Клієнтського простору, подає документи, а персональний менеджер контролює процес послуги з реконструкції. Клієнт у телефонному режимі завжди може поцікавитися станом виконання робіт та скоригувати час виконання робіт, відповідно до своїх планів», – зауважує менеджер 104.ua Клієнтського простору Ольга Руденко.



Для тривалої експлуатації обладнання, потрібно дбати про вчасне технічне обслуговування. Наразі у



Українське законодавство забороняє самостійно проводити заміну і ремонт газового обладнання. Щоб законно замінити газове обладнання, споживачам обов’язково потрібно звертатися до оператора ГРМ. Чинні



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку року до одинадцяти 104.ua Клієнтських просторів звернулися 347 волинян із заявами щодо встановлення та заміни газового обладнання. За цей період в АТ «Волиньгаз» придбали близько 90 одиниць газового обладнання.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Алгоритм легальної заміни газового обладнання простий: потрібно звернутися із заявою до 104.ua Клієнтського простору, надати пакет документів і чекати на комплекс робіт з реконструкції. На всіх етапах консультуватиме персональний менеджер.«Фахова заміна газового обладнання однією організацією дозволяє заощадити час і кошти. Клієнт один раз звертається до 104.ua Клієнтського простору, подає документи, а персональний менеджер контролює процес послуги з реконструкції. Клієнт у телефонному режимі завжди може поцікавитися станом виконання робіт та скоригувати час виконання робіт, відповідно до своїх планів», – зауважує менеджер 104.ua Клієнтського просторуДля тривалої експлуатації обладнання, потрібно дбати про вчасне технічне обслуговування. Наразі у 104.ua Клієнтських просторах клієнти «Волиньгазу» можуть придбати необхідне газове обладнання від провідних виробників з гарантією та з подальшим технічним обслуговуванням. Також є можливість укласти договір на технічне обслуговування вже встановленого газового обладнання.Українське законодавство забороняє самостійно проводити заміну і ремонт газового обладнання. Щоб законно замінити газове обладнання, споживачам обов’язково потрібно звертатися до оператора ГРМ. Чинні Правила безпеки систем газопостачання у п. 5.5 визначають: «Заміна газового обладнання виконується за заявою власника (орендаря, наймача) до газорозподільного підприємства суб’єктом господарювання, який має дозвіл на виконання зазначених робіт, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю».

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