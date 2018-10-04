У Бельгії помер далекобійник з Волині
Сьогодні, 10:55
У Бельгії помер 57-річний Олег Ткачук з Нововолинська. Родині потрібні кошти, аби привезти тіло на Волинь.
Відомо, що чоловік був професійним водієм і працював далекобійником. Три тижні тому він поїхав у Бельгію на роботу. Там і помер від задавненої хвороби, - пише Радар.
Його рідні хочуть поховати його в Нововолинську. Потрібно понад 3 тисячі євро на перевезення тіла.
Реквізити для допомоги: карта Приватбанку 5168 7574 0711 9835, отримувач – Трачинська Наталія Олегівна (донька Олега).
Депутатка Нововолинської міськради Яна Никитюк розповіла Радару, що добре знала Олега. Вони часто бачились, чоловік був мегапозитивним і надійним.
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Відомо, що чоловік був професійним водієм і працював далекобійником. Три тижні тому він поїхав у Бельгію на роботу. Там і помер від задавненої хвороби, - пише Радар.
Його рідні хочуть поховати його в Нововолинську. Потрібно понад 3 тисячі євро на перевезення тіла.
Реквізити для допомоги: карта Приватбанку 5168 7574 0711 9835, отримувач – Трачинська Наталія Олегівна (донька Олега).
Депутатка Нововолинської міськради Яна Никитюк розповіла Радару, що добре знала Олега. Вони часто бачились, чоловік був мегапозитивним і надійним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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