У Бельгії помер далекобійник з Волині





Відомо, що чоловік був професійним водієм і працював далекобійником. Три тижні тому він поїхав у Бельгію на роботу. Там і помер від задавненої хвороби, - пише



Його рідні хочуть поховати його в Нововолинську. Потрібно понад 3 тисячі євро на перевезення тіла.



Реквізити для допомоги: карта Приватбанку 5168 7574 0711 9835, отримувач – Трачинська Наталія Олегівна (донька Олега).



Депутатка Нововолинської міськради Яна Никитюк розповіла Радару, що добре знала Олега. Вони часто бачились, чоловік був мегапозитивним і надійним.



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