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У Бельгії помер далекобійник з Волині

У Бельгії помер далекобійник з Волині
У Бельгії помер 57-річний Олег Ткачук з Нововолинська. Родині потрібні кошти, аби привезти тіло на Волинь.

Відомо, що чоловік був професійним водієм і працював далекобійником. Три тижні тому він поїхав у Бельгію на роботу. Там і помер від задавненої хвороби, - пише Радар.

Його рідні хочуть поховати його в Нововолинську. Потрібно понад 3 тисячі євро на перевезення тіла.

Реквізити для допомоги: карта Приватбанку 5168 7574 0711 9835, отримувач – Трачинська Наталія Олегівна (донька Олега).

Депутатка Нововолинської міськради Яна Никитюк розповіла Радару, що добре знала Олега. Вони часто бачились, чоловік був мегапозитивним і надійним.
У Бельгії помер далекобійник з Волині

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Теги: Бельгія, смерть, тіло, поховання, Нововолинськ
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