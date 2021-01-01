МОЗ оновило карантинні зони: які регіони залишились «червоними»
Сьогодні, 11:19
В Україні поліпшилась ситуація з коронавірусом. Так, станом на 5 травня у "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають 6 регіонів. Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксували у жодній з областей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Відсьогодні офіційно вийшла з "червоної" зони карантину Житомирська область. "Червоними" ще залишаються шість областей - Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
У "жовтій" зоні перебувають Київ та 10 регіонів - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
В "помаранчевої" зоні наразі перебуває решта 8 регіонів.
Нагадаємо, що в Україні станом на 5 травня 2021 року виявили 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Відсьогодні офіційно вийшла з "червоної" зони карантину Житомирська область. "Червоними" ще залишаються шість областей - Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
У "жовтій" зоні перебувають Київ та 10 регіонів - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
В "помаранчевої" зоні наразі перебуває решта 8 регіонів.
Нагадаємо, що в Україні станом на 5 травня 2021 року виявили 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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