МОЗ оновило карантинні зони: які регіони залишились «червоними»





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Відсьогодні офіційно вийшла з "червоної" зони карантину Житомирська область. "Червоними" ще залишаються шість областей - Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.



У "жовтій" зоні перебувають Київ та 10 регіонів - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.



В "помаранчевої" зоні наразі перебуває решта 8 регіонів.



Нагадаємо, що



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