Затримали злодія, який пограбував 80-річну волинянку





Про це



У неділю, 2 травня, до поліції звернулася 80-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що вранці у дворі будинку її пограбували. Зловмисник відібрав у жінки пакет із продуктами та грошима.



Поліцейські оперативно встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за аналогічний злочин 39-річний місцевий житель. Викрадене вилучили.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську обікрали 80-річну жінку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У неділю, 2 травня, до поліції звернулася 80-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що вранці у дворі будинку її пограбували. Зловмисник відібрав у жінки пакет із продуктами та грошима.Поліцейські оперативно встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за аналогічний злочин 39-річний місцевий житель. Викрадене вилучили.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

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