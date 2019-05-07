Затримали злодія, який пограбував 80-річну волинянку
Сьогодні, 11:30
У Нововолинську обікрали 80-річну жінку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У неділю, 2 травня, до поліції звернулася 80-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що вранці у дворі будинку її пограбували. Зловмисник відібрав у жінки пакет із продуктами та грошима.
Поліцейські оперативно встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за аналогічний злочин 39-річний місцевий житель. Викрадене вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У неділю, 2 травня, до поліції звернулася 80-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що вранці у дворі будинку її пограбували. Зловмисник відібрав у жінки пакет із продуктами та грошима.
Поліцейські оперативно встановили, що пограбування скоїв раніше судимий за аналогічний злочин 39-річний місцевий житель. Викрадене вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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