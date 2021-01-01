До кінця тижня в Україні «блукатимуть» періодичні дощі, – синоптик
Сьогодні, 11:40
Україна завтра, 6-го травня, опиниться в оточенні циклонів та атмосферних фронтів. Тому в багатьох областях пройдуть періодичні дощі і навіть погримлять грози.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словми, антициклон Trudi стримуватиме вологі потоки і тому у східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода.
Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, то повітря очікується свіжішим - на Заході, Півночі, в більшості центральних областей +12+17 градусів.
У південній частині, на Сході та в Дніпропетровській області протягом дня повітря прогріється до +17+22 градуси. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, часом поривчастий.
У Києві 6-го травня прогнозують часом дощ, грозу. Температура вдень буде не вище +14+16 градусів. Залишається поривчастий західний вітер.
Синоптик зауважила, що до кінця тижня в Україні "блукатимуть" періодичні дощі.
"Проте вже з неділі-понеділка, з 10-11 травня, і увесь наступний тиждень можемо сміливо казати низеньким опецькуватим градусам "бе-бе-бе!" - тепле повітря із високими стрункими градусами до +20+27 нарешті переможе", - йдеться у дописі Наталки Діденко.
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Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
За її словми, антициклон Trudi стримуватиме вологі потоки і тому у східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода.
Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, то повітря очікується свіжішим - на Заході, Півночі, в більшості центральних областей +12+17 градусів.
У південній частині, на Сході та в Дніпропетровській області протягом дня повітря прогріється до +17+22 градуси. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, часом поривчастий.
У Києві 6-го травня прогнозують часом дощ, грозу. Температура вдень буде не вище +14+16 градусів. Залишається поривчастий західний вітер.
Синоптик зауважила, що до кінця тижня в Україні "блукатимуть" періодичні дощі.
"Проте вже з неділі-понеділка, з 10-11 травня, і увесь наступний тиждень можемо сміливо казати низеньким опецькуватим градусам "бе-бе-бе!" - тепле повітря із високими стрункими градусами до +20+27 нарешті переможе", - йдеться у дописі Наталки Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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