До кінця тижня в Україні «блукатимуть» періодичні дощі, – синоптик

Україна завтра, 6-го травня, опиниться в оточенні циклонів та атмосферних фронтів. Тому в багатьох областях пройдуть періодичні дощі і навіть погримлять грози.Про це повідомляє синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.За її словми, антициклон Trudi стримуватиме вологі потоки і тому у східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода.Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, то повітря очікується свіжішим - на Заході, Півночі, в більшості центральних областей +12+17 градусів.У південній частині, на Сході та в Дніпропетровській області протягом дня повітря прогріється до +17+22 градуси. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, часом поривчастий.У Києві 6-го травня прогнозують часом дощ, грозу. Температура вдень буде не вище +14+16 градусів. Залишається поривчастий західний вітер.Синоптик зауважила, що до кінця тижня в Україні "блукатимуть" періодичні дощі."Проте вже з неділі-понеділка, з 10-11 травня, і увесь наступний тиждень можемо сміливо казати низеньким опецькуватим градусам "бе-бе-бе!" - тепле повітря із високими стрункими градусами до +20+27 нарешті переможе", - йдеться у дописі Наталки Діденко.