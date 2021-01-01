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До кінця тижня в Україні «блукатимуть» періодичні дощі, – синоптик

До кінця тижня в Україні «блукатимуть» періодичні дощі, – синоптик
Україна завтра, 6-го травня, опиниться в оточенні циклонів та атмосферних фронтів. Тому в багатьох областях пройдуть періодичні дощі і навіть погримлять грози.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словми, антициклон Trudi стримуватиме вологі потоки і тому у східних областях, на південному сході та в Дніпрі з районами переважатиме суха сонячна погода.

Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, то повітря очікується свіжішим - на Заході, Півночі, в більшості центральних областей +12+17 градусів.

У південній частині, на Сході та в Дніпропетровській області протягом дня повітря прогріється до +17+22 градуси. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, часом поривчастий.

У Києві 6-го травня прогнозують часом дощ, грозу. Температура вдень буде не вище +14+16 градусів. Залишається поривчастий західний вітер.

Синоптик зауважила, що до кінця тижня в Україні "блукатимуть" періодичні дощі.

"Проте вже з неділі-понеділка, з 10-11 травня, і увесь наступний тиждень можемо сміливо казати низеньким опецькуватим градусам "бе-бе-бе!" - тепле повітря із високими стрункими градусами до +20+27 нарешті переможе", - йдеться у дописі Наталки Діденко.



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Теги: прогноз, погода, синоптик, Наталка Діденко, дощі, весна
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