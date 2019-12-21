У селі на Волині власники молочної ферми не мають пасовища для корів. ВІДЕО

Валентина та Василь Базюки не мають ділянки для випасання корів. У селі немає громадського пасовища, а придатної землі Базюкам депутати Устилузької міськради не виділили.



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На фермі родина тримає десять нетелів, тільних телиць і два десятки корів. Зайнятися молочним скотарством, каже господиня, у родині вирішили, бо бачать перспективи.



Ферму створили два роки тому завдяки інвестору і проєкту з розвитку молочного тваринництва на селі. Біля будинку в Хотячеві обладнали корівник.



Зранку і ввечері корів доять механізовано, інколи роблять це вручну, розповідає господиня Валентина. Раз на два дні молоко здають. Зберігають його у ємності на 500 літрів, де його охолоджують до чотирьох градусів.



До фермерства залучені усі члени родини. Дворічний Матвій знає, як вимикати доїльний апарат. Донька, шестикласниця Дарина, також допомагає мамі.



На все село люди тримають вісім корів, каже фермер Василь Базюк. Раніше чоловік їздив на заробітки закордон, у 2015-2016 роках воював в АТО на блокпостах біля Волновахи і Новотроїцького. Нині фермер розвиває власну справу. Каже: поки бракує в господарстві техніки.



Базюки планують розширяти стадо, вирощують телят чорно-рябої і нечистокровної джерсійської породи. Зі слів господині Валентини, хочуть працювати, щоб сімейна ферма перейшла у спадок трьом дітям.



Щодо виділення землі для фермерського господарства родина зверталася до місцевої влади. Відмову, каже, аргументували тим, що в резерві землі немає. Ділянку родині таки запропонували, проте за прикордонною смугою. Базюки кажуть: в такому випадку їм доведеться постійно просити прикордонників про вхід та вихід на територію.



На ділянці, яку хотіла родина Базюків, знаходиться господарський двір, що лишився у селі з радянських часів і був розпайований, каже голова земельної комісії Устилузької міськради Богдан Котович. Із його слів, виділяти два гектари такої землі не зовсім правильно і з юридичної точки зору, і стратегічного боку.



Усього на Волині є 18 сімейних молочних ферм, розповів начальник управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Із 2019-го відкрили 13 ферм у рамках інвестиційного проєкту зі створення мережі сімейних ферм та молочних кооперативів. Понад 900 власників особистих селянських господарств утримують 3 855 корів.







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