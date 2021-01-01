Стало відомо, як покарали паспортистів міграційної служби Волині, що «погоріли» на хабарі





Незаконною оборудкою вони «заробили» понад 35 тисяч гривень. Однак, посадовців звільнили від відповідальності через закінчення строків давності, а кримінальне провадження закрили, - пише видання



Відповідну ухвалу ще у вересні 2020 року винесла колесія суддів Луцького міськрайонного суду у складі, якої були Ярослав Артиш, Світлана Крупінська та Алла Полюшко. Однак відомо про неї стало тільки зараз.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку паспортисти міграційної служби «погоріли» на хабарі. ВІДЕО



Чотирьох посадовців Луцького районного сектору управління Державної міграційної служби України у Волинській області, які незаконно завищували ціни на виготовлення закордонних паспортів, затримали на початку 2015 року. Міліція тоді заявила про триста епізодів отримання за всіма напрямками службової діяльності хабарів на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Прокуратура ж розповідала про 172 ситуації, у яких з людей брали вищу вартість за документи. При цьому стверджували, що з допомогою незаконної діяльності працівники міграційної служби отримали майже 36 440 грн. Однак, самі паспортисти заперечували, що просили за документи зайві гроші. Справа тягнулася більше п’яти років і закінчилася нічим.



Як йдеться у тексті ухвали, на той час завідувачка Луцького районного сектору Галина Грищук вирішила скористатись своїм службовим становищем та завищити ціни на виготовлення закордонних паспортів, видачу довідок про реєстрацію місця проживання, з метою подальшого оформлення дозволу на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху. Вона запропонувала двом своїм підлеглим та працівниці Волинської філії ДП «Документ» отримувати додатковий прибуток через таку незаконну діяльність. Після чого усі троє пристали на таку пропозицію.



В ухвалі також йдеться, що Галина Грищук переконала працівників, що через недостатню юридичну обізнаність люди будуть платити за такі документи завищену вартість. При цьому вона також розповідала підлеглим, що їхню діяльність не викриють, оскільки вона має знайомства серед керівництва УДМСУ в області і працівників правоохоронних органів.



Відтак, посадовці мали повідомляти громадянам, які до них звертались неправдиву інформацію про вартість послуг з виготовлення закордонних паспортів. У 2014 році офіційно нетерміновий документ вартував 377,15 грн, а терміновий – 634,30 грн. Натомість працівники встановили на них свої тарифи. За нетермінове виготовлення паспорта вони брали 580-600 грн, а за термінове – 880-900 грн.



З 1 січня 2015 року, коли тарифи на офіційному рівні зросли, паспортисти вирішили також підняти ціни. За нетермінове виготовлення закордонного паспорту вони брали з людей від 660 грн, а за термінове – 980 грн. У той час як офіційна плата за їх видачу на той момент складала 461,15 грн та 718,3 грн відповідно.



Також завищену плату вони брали і за виготовлення проїзного документа дитини для виїзду за кордон. За нього посадовці хотіли отримати від 150 грн до 350. При тому, що офіційно нетермінове виготовлення коштувало 54,65 грн, термінове – 85 грн відповідно.



Крім того, паспортисти брали завищені ціни й з інвалідів 1-2 групи, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи тощо, які на той момент звільнялись від сплати державного мита. Зокрема, ціни на документи для них стартували від 400 грн.



Також попри те, що розмір державного мита за видачу довідки про реєстрацію місця проживання з метою подальшого оформлення дозволу на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху складав лише 8,50 грн, паспортисти називали ціну у 120 грн. Відтак, за матеріалами справи, вони брали з людей на 100-300 грн більше за виготовлення відповідних документів.



Кожен з працівників виконував у цій схемі свою роль. Зокрема, Анна Онопрійчук та Леся Ларіна, які працювали на посадах інспекторки Волинської філії Державного підприємства «Документ» та головної спеціалістки Луцького районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області мали повідомляти людям, які звертались до міграційної служби, неправдиву інформацію про вартість закордонних паспортів. Також повинні були домагатись від людей оплати послуг саме готівкою.



Після закінчення робочого дня вони рахували отримані кошти та сплачували обов’язкові платежі. Незаконно ж зароблені гроші передавали завідувачці. Та ж, своєю чергою, ділила отримане на всіх чотирьох. При цьому інспекторка ДП «Документ» ще й залучала до виготовлення довідок іншу працівницю підприємства, яка нічого не підозрювала про незаконну схему.



Головний спеціаліст Луцького районного сектору управління Державної міграційної служби України у Волинській області Юрій Кучера мав виконувати обов’язки завідувачки, коли її не було на місці. При цьому також контролював та облікував незаконно отримані гроші. Він повинен був зберігати їх до повернення керівниці, або передавати їх їй безпосередньо чи брату, який не знав про незаконну діяльність.



Юрій Кучера також мав називати громадянам, які хотіли оформити проїзний документ дитини для виїзду за кордон, завищені ціни на них та домагався оплати послуг готівкою. За такою схемою всі четверо нібито працювали з листопада 2014 до січня 2015 року.



У справі зафіксували 165 ситуацій, в яких людям повідомляли про завищену вартість послуг та просили оплатити їх готівкою. Ті ж, нічого не знаючи про незаконну схему, виконували вказівки працівників міграційної служби та сплачували завищену вартість. Відтак, обманом паспортисти заволоділи грошима 176-х людей. Загалом це понад 35 тис. грн.



Під час судового засідання захисники паспортистів просили звільнити їх від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності та закрити провадження. Також вони зазначили, що до кримінальної відповідальності притягуються уперше та за вчинення нетяжкого злочину.



Прокурор не заперечував щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності. Відтак, суд вирішив задовольнити клопотання та звільнити всіх чотирьох від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (на той момент минуло більше п’яти років). Суд також вирішив повернути їм вилучені у цій справі речові докази. Серед них, до прикладу, були квитанція про оплату туру до Єгипту, квитанція про доплату за туристичні послуги, 150 доларів США тощо.



Окрім того, ексзавідувачка Луцького районного сектору у квітні цього року звернулась до Луцького міськрайонного суду із клопотанням про скасування арешту на її земельну ділянку площею 10,29 соток у селі Гірка Полонка. Його суд також задовольнив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд звільнив від покарання чотирьох працівників Луцького районного сектору управління Державної міграційної служби України у Волинській області, які обманом брали з людей зайві гроші за виготовлення закордонних паспортів.Незаконною оборудкою вони «заробили» понад 35 тисяч гривень. Однак, посадовців звільнили від відповідальності через закінчення строків давності, а кримінальне провадження закрили, - пише видання Сила правди. Відповідну ухвалу ще у вересні 2020 року винесла колесія суддів Луцького міськрайонного суду у складі, якої булита. Однак відомо про неї стало тільки зараз.Чотирьох посадовців Луцького районного сектору управління Державної міграційної служби України у Волинській області, які незаконно завищували ціни на виготовлення закордонних паспортів, затримали на початку 2015 року. Міліція тоді заявила про триста епізодів отримання за всіма напрямками службової діяльності хабарів на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Прокуратура ж розповідала про 172 ситуації, у яких з людей брали вищу вартість за документи. При цьому стверджували, що з допомогою незаконної діяльності працівники міграційної служби отримали майже 36 440 грн. Однак, самі паспортисти заперечували, що просили за документи зайві гроші. Справа тягнулася більше п’яти років і закінчилася нічим.Як йдеться у тексті ухвали, на той час завідувачка Луцького районного секторувирішила скористатись своїм службовим становищем та завищити ціни на виготовлення закордонних паспортів, видачу довідок про реєстрацію місця проживання, з метою подальшого оформлення дозволу на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху. Вона запропонувала двом своїм підлеглим та працівниці Волинської філії ДП «Документ» отримувати додатковий прибуток через таку незаконну діяльність. Після чого усі троє пристали на таку пропозицію.В ухвалі також йдеться, що Галина Грищук переконала працівників, що через недостатню юридичну обізнаність люди будуть платити за такі документи завищену вартість. При цьому вона також розповідала підлеглим, що їхню діяльність не викриють, оскільки вона має знайомства серед керівництва УДМСУ в області і працівників правоохоронних органів.Відтак, посадовці мали повідомляти громадянам, які до них звертались неправдиву інформацію про вартість послуг з виготовлення закордонних паспортів. У 2014 році офіційно нетерміновий документ вартував 377,15 грн, а терміновий – 634,30 грн. Натомість працівники встановили на них свої тарифи. За нетермінове виготовлення паспорта вони брали 580-600 грн, а за термінове – 880-900 грн.З 1 січня 2015 року, коли тарифи на офіційному рівні зросли, паспортисти вирішили також підняти ціни. За нетермінове виготовлення закордонного паспорту вони брали з людей від 660 грн, а за термінове – 980 грн. У той час як офіційна плата за їх видачу на той момент складала 461,15 грн та 718,3 грн відповідно.Також завищену плату вони брали і за виготовлення проїзного документа дитини для виїзду за кордон. За нього посадовці хотіли отримати від 150 грн до 350. При тому, що офіційно нетермінове виготовлення коштувало 54,65 грн, термінове – 85 грн відповідно.Крім того, паспортисти брали завищені ціни й з інвалідів 1-2 групи, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи тощо, які на той момент звільнялись від сплати державного мита. Зокрема, ціни на документи для них стартували від 400 грн.Також попри те, що розмір державного мита за видачу довідки про реєстрацію місця проживання з метою подальшого оформлення дозволу на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху складав лише 8,50 грн, паспортисти називали ціну у 120 грн. Відтак, за матеріалами справи, вони брали з людей на 100-300 грн більше за виготовлення відповідних документів.Кожен з працівників виконував у цій схемі свою роль. Зокрема,та, які працювали на посадах інспекторки Волинської філії Державного підприємства «Документ» та головної спеціалістки Луцького районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області мали повідомляти людям, які звертались до міграційної служби, неправдиву інформацію про вартість закордонних паспортів. Також повинні були домагатись від людей оплати послуг саме готівкою.Після закінчення робочого дня вони рахували отримані кошти та сплачували обов’язкові платежі. Незаконно ж зароблені гроші передавали завідувачці. Та ж, своєю чергою, ділила отримане на всіх чотирьох. При цьому інспекторка ДП «Документ» ще й залучала до виготовлення довідок іншу працівницю підприємства, яка нічого не підозрювала про незаконну схему.Головний спеціаліст Луцького районного сектору управління Державної міграційної служби України у Волинській областімав виконувати обов’язки завідувачки, коли її не було на місці. При цьому також контролював та облікував незаконно отримані гроші. Він повинен був зберігати їх до повернення керівниці, або передавати їх їй безпосередньо чи брату, який не знав про незаконну діяльність.Юрій Кучера також мав називати громадянам, які хотіли оформити проїзний документ дитини для виїзду за кордон, завищені ціни на них та домагався оплати послуг готівкою. За такою схемою всі четверо нібито працювали з листопада 2014 до січня 2015 року.У справі зафіксували 165 ситуацій, в яких людям повідомляли про завищену вартість послуг та просили оплатити їх готівкою. Ті ж, нічого не знаючи про незаконну схему, виконували вказівки працівників міграційної служби та сплачували завищену вартість. Відтак, обманом паспортисти заволоділи грошима 176-х людей. Загалом це понад 35 тис. грн.Під час судового засідання захисники паспортистів просили звільнити їх від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності та закрити провадження. Також вони зазначили, що до кримінальної відповідальності притягуються уперше та за вчинення нетяжкого злочину.Прокурор не заперечував щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності. Відтак, суд вирішив задовольнити клопотання та звільнити всіх чотирьох від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (на той момент минуло більше п’яти років). Суд також вирішив повернути їм вилучені у цій справі речові докази. Серед них, до прикладу, були квитанція про оплату туру до Єгипту, квитанція про доплату за туристичні послуги, 150 доларів США тощо.Окрім того, ексзавідувачка Луцького районного сектору у квітні цього року звернулась до Луцького міськрайонного суду із клопотанням про скасування арешту на її земельну ділянку площею 10,29 соток у селі Гірка Полонка. Його суд також задовольнив.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію