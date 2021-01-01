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На Волині за святкові вихідні патрульні виявили понад 200 водіїв-порушників

На Волині за святкові вихідні патрульні виявили понад 200 водіїв-порушників
Волинські патрульні за святкові вихідні виявили більше 200 водіїв, які перевищували швидкість.

Так, на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне 31-річний водій кермував Volkswagen Golf у населеному пункті зі швидкістю 104 км/год, чим порушив правила дорожнього руху, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Згодом на цій же автодорозі водій Jeep Cherokee також перевищив швидкість на 53 км від допустимої.

На водіїв патрульні склали адмінматеріали за ч. 4 ст. 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину).

Зауважимо, що відповідно до вимог правил дорожнього руху, у населених пунктах дозволена швидкість руху не більше 50 км/год.

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Теги: водії, порушники, Волинь
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