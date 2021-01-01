В об'єктив камер, що встановлені у волинських лісах, потрапили рідкісні птахи. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Камери, які встановлені у волинських лісах, фіксують диких тварин та птахів, якими багаті ліси Волині, але життя яких переважно приховане для людського ока.
Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.
Волинські лісівники вже неодноразово оприлюднювали фото та відео із життя зубрів, оленів, лосів та інших лісових мешканців, що потрапили в об’єктив. Зараз пропонують нові кадри – із рідкісними червонокнижними сірими журавлями, оленями та кабанами. Їх зафіксували у звірівських лісах (ДП «ЛМГ «Звірівське» Луцького р-ну).
Зазначають, що у волинських лісах встановили більше 200 відеокамер.
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Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.
Волинські лісівники вже неодноразово оприлюднювали фото та відео із життя зубрів, оленів, лосів та інших лісових мешканців, що потрапили в об’єктив. Зараз пропонують нові кадри – із рідкісними червонокнижними сірими журавлями, оленями та кабанами. Їх зафіксували у звірівських лісах (ДП «ЛМГ «Звірівське» Луцького р-ну).
Зазначають, що у волинських лісах встановили більше 200 відеокамер.
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