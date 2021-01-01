Волинянин-дебошир намагався відкупитися від поліції





Про це



Вчора, 5 травня, до поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства у селі Новий Двір на Турійщині. На виклик зреагували співробітники групи реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції. Під час складання адміністративних матеріалів на правопорушника чоловік намагався надати правоохоронцям неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. Гроші він поклав у паспорт та передав документ співробітникам поліції.



На місце поліцейські одразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі задокументували кримінальне правопорушення, грошові кошти вилучили. Розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Досудове слідство триває.



Окрім цього, поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та передали на розгляд суду.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині причетний до вчинення домашнього насильства пропонував поліцейським неправомірну вигоду.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора, 5 травня, до поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства у селі Новий Двір на Турійщині. На виклик зреагували співробітники групи реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції. Під час складання адміністративних матеріалів на правопорушника чоловік намагався надати правоохоронцям неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. Гроші він поклав у паспорт та передав документ співробітникам поліції.На місце поліцейські одразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі задокументували кримінальне правопорушення, грошові кошти вилучили. Розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Досудове слідство триває.Окрім цього, поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та передали на розгляд суду.

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