У Польщі українка вчинила великий переполох в аеропорту
Сьогодні, 21:15
Громадянка України дожартувалася до неприємностей в аеропорту Гданська (Польща).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, 40-річна українка мала летіти з Гданська до Києва, однак вчинила переполох безпосередньо перед рейсом.
Жінка невдало пожартувала, коли в аеропорту запитали про її багаж. Замість стандартної відповіді вона сказала, що має там бомбу. Після цих слів на місце негайно викликали піротехніків. Вони детально перевірили речі пасажирки й не виявили там небезпечних речей.
Під час розмови українка зізналася, що просто хотіла пожартувати. Жінку покарали штрафом на суму 500 злотих і не впустили на борт літака. До Києва вона так і не полетіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, 40-річна українка мала летіти з Гданська до Києва, однак вчинила переполох безпосередньо перед рейсом.
Жінка невдало пожартувала, коли в аеропорту запитали про її багаж. Замість стандартної відповіді вона сказала, що має там бомбу. Після цих слів на місце негайно викликали піротехніків. Вони детально перевірили речі пасажирки й не виявили там небезпечних речей.
Під час розмови українка зізналася, що просто хотіла пожартувати. Жінку покарали штрафом на суму 500 злотих і не впустили на борт літака. До Києва вона так і не полетіла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Польщі українка вчинила великий переполох в аеропорту
Сьогодні, 21:15
Що їсти після великодніх застіль, аби повернутися в нормальний режим: поради луцької фуд-тренерки
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині з'явивився новий величезний мурал
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 6 травня
Сьогодні, 19:00