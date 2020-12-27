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У Польщі українка вчинила великий переполох в аеропорту

У Польщі українка вчинила великий переполох в аеропорту
Громадянка України дожартувалася до неприємностей в аеропорту Гданська (Польща).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, 40-річна українка мала летіти з Гданська до Києва, однак вчинила переполох безпосередньо перед рейсом.

Жінка невдало пожартувала, коли в аеропорту запитали про її багаж. Замість стандартної відповіді вона сказала, що має там бомбу. Після цих слів на місце негайно викликали піротехніків. Вони детально перевірили речі пасажирки й не виявили там небезпечних речей.

Під час розмови українка зізналася, що просто хотіла пожартувати. Жінку покарали штрафом на суму 500 злотих і не впустили на борт літака. До Києва вона так і не полетіла.

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Теги: Польща, українка, переполох, аеропорт
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