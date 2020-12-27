У Польщі українка вчинила великий переполох в аеропорту





Як пoвідoмляє



Жінка невдало пожартувала, коли в аеропорту запитали про її багаж. Замість стандартної відповіді вона сказала, що має там бомбу. Після цих слів на місце негайно викликали піротехніків. Вони детально перевірили речі пасажирки й не виявили там небезпечних речей.



Під час розмови українка зізналася, що просто хотіла пожартувати. Жінку покарали штрафом на суму 500 злотих і не впустили на борт літака. До Києва вона так і не полетіла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянка України дожартувалася до неприємностей в аеропорту Гданська (Польща).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Морського відділу прикордонної служби, 40-річна українка мала летіти з Гданська до Києва, однак вчинила переполох безпосередньо перед рейсом.Жінка невдало пожартувала, коли в аеропорту запитали про її багаж. Замість стандартної відповіді вона сказала, що має там бомбу. Після цих слів на місце негайно викликали піротехніків. Вони детально перевірили речі пасажирки й не виявили там небезпечних речей.Під час розмови українка зізналася, що просто хотіла пожартувати. Жінку покарали штрафом на суму 500 злотих і не впустили на борт літака. До Києва вона так і не полетіла.

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