Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 6 травня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Свійчів: вул.Прифермерська 72. 09:00-17:00с.Свійчів: ШколаЦерква, клуб с.Свійчів: вул.Прифермерська 3,2-6, Макарова 25-75,32-72,Садова 1-7,2-10,3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:вул.Ак. Кравчука 1-21,2-24,Н. Хасевича 554. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-273 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: вул.Пилипа Орлика 19-29,26-48,5. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-289 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:вул.Хасевича 8-16, Лисенка, Стефаника, Комарова, Попова, Чернишевського,Крушельницької 13-37А.1. 9:00-17:00с.Новостав, вул.Середня.1. 9:30-17:00столярний цех, водонапірна башняс.Волиця, вул.Молодіжна2. 9:30-16:30м-н вул.Мирус.Грибовиця вул.Миру 1,3,5;Шкільна 3-19Вимкнень споживачів не заплановано1. 8:30-17:00с.Кадище -медпунктДП "Цуманське лісове господарство" - погрузпунктс.Кадище - частково2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.КіверціФОП Ващук А.Ф. - магазинМолитовний будинок м.Ківерцівул.Холмська - часткововул.Чкалова - часткововул.Ів.Франка - часткововул.Залізнична - часткововул.Київська – часткововул.Літописна - часткововул.Січових Стрільців - частково3. 12:00-14:00ОК "Гаївка"4. ПЛ 10 кВ Л71-01 частково9:00-12:00 с.Дачне – медпункт, церкваФОП Лорян А.М. - кафеФОП Шорма Т.О. - кіоскПАТ"УКРНАФТА" - АЗСВОДТМО санаторій `Дачний`ТСЛ `Мічурінець`Северина Л.Ф. - селянське господарство с.Жабка – повністюс.Дачневул.Шевченка,вул.Ів.Франка,вул.Гагаріна,вул.Першотравнева,вул.Молодіжна,5. ПЛ 10 кВ Л71-01 частково 12:00-16:00 ПАТ "УКРНАФТА" - АЗСТСЛ "Мічурінець"с.Жабка – повністю1. 9:00-17:00ПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП СанькоА.СПоворська сільська радаПовурське споживче товариство с.Козлиничі2.9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство "Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліськас.Засмикис.Білашів3. 9:00-17:00Державне підприємство "Ковельське лісовегосподарство"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Макарчук Л.ГФО Банера С.МУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Заяць О.ВТзОВ «Марія»ФОП Панечко Н.ВФОП Кравчик Н.ВФО Тищук Т.ВРелігійна громада спасіння християн віриЄвангельської п'ятидесятниківФОП Малюта В.ТФОП Костюк М.ФФОП Курчай Л.ВЖитлово- будівельний кооператив "АТА" М.Ковель, вул..Холмська, вул.Вишнева; вул..Князя Романа; вул..Левицького; вул..Шолохова; вул..Панаса Мирного; вул..Черняховського; вул..Патріарха Мстислава; вул..Мрії4. ПЛ-0,4кВ ТП-526 9:00-17:00 Любитівська сільська Рада с.Воля ЛюбитівськаВимкнень споживачів не заплановано1. 08:00-17:00«Глобал табако»«Інвестор»2. 09:00-17:00вул.Мирувул. Алмазовавул.Г. ГуляницькогоВимкнень споживачів не заплановано1. 8:00 – 17:00б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",ФОП Козачук Наталія Вікторівна,Табір "Супутник", Яцкевич Олена РоманівнаБаза відпочинку, Б/в Житомирського молокозаводу, ВАТ"Оснастка", Пансіонат "Шацькі озера"-Очисні споруди с.Світязь2. ПЛ-04 КТП-278 8:00 – 17:00 Магазини с.Глинянка3. ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04 8:00 – 17:00 Кіоск вул.Незалежності,ФОП Зламанюк Марія Юріївна,УДППЗ "УКРПОШТА",Військомат Люб омль, Любомльська ДЮСШ УДППЗ"УКРПОШТА", РВНО, Школа No2 м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна, Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ мЛюбомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева),І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,1-го Травня4. ПЛ-04 КТП-407 9:00 – 17:00 Побут с.ЛиснякиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Податкова інспекція вул. Шептицького 18 м.Нововолинськвул.Миру 2-8Кобзаря 31-49, 34-564. 10:00-13:00Дитсадокс.Замшани1. 9:00-17:00с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.2.ПЛ-10кВ Л34-049:00-17:00с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква,млин,зерносклад, бригада,с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАПС/Р Мильськ насоснаСВК "Берег" контораУДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-194. КТП-36 112 9:00-17:00 с.Озденіж, ФАП, СТ Рожище Магазин с.Озденіж, вул.Садова5.КТП-361579:00-17:00с.Кияж, ФГ "Глинюк В.Ф." бригада6.КТП-362109:00-17:00с.Студині ФОП Герасимюк В.О. ДКУ7. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазинФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова8.ПЛ-0,4кВ ТП-361249:00-17:00 с.Рудка-Козинська ,картоплесховище.ФГ»Еко-Тур»картоплесховище Бикирук О.В.9.ПЛ-0,4кВ ТП-36256 9:00-17:00 м.Рожище, Ковельське УГГ ПАТ "Волиньгаз" контора м.Рожище, вул.Терешкової,10.ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с.Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,11.ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловинаПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,12. ПЛ-0,4кВ ТП-36286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Г.Упа,51а,КвітневаГагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.ОрликаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-13:30ФАП, Миляновичівська с/р- адмінприміщення, бібліотека, пошта, АТС, СКБ «Еліта-М»- магазин с.Миляновичі2. 10:00-15:30Школа, с.Туличів.