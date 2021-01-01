Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 6 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Свійчів: вул.Прифермерська 7
2. 09:00-17:00
с.Свійчів: Школа
Церква, клуб с.Свійчів: вул.Прифермерська 3,2-6, Макарова 25-75,32-72,
Садова 1-7,2-10,
3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул.Ак. Кравчука 1-21,2-24,
Н. Хасевича 55
4. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-273 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: вул.Пилипа Орлика 19-29,26-48,
5. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-289 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул.Хасевича 8-16, Лисенка, Стефаника, Комарова, Попова, Чернишевського,
Крушельницької 13-37А.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Новостав, вул.Середня.
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
столярний цех, водонапірна башня
с.Волиця, вул.Молодіжна
2. 9:30-16:30
м-н вул.Миру
с.Грибовиця вул.Миру 1,3,5;
Шкільна 3-19
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Кадище -медпункт
ДП "Цуманське лісове господарство" - погрузпункт
с.Кадище - частково
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
ФОП Ващук А.Ф. - магазин
Молитовний будинок м.Ківерці
вул.Холмська - частково
вул.Чкалова - частково
вул.Ів.Франка - частково
вул.Залізнична - частково
вул.Київська – частково
вул.Літописна - частково
вул.Січових Стрільців - частково
3. 12:00-14:00
ОК "Гаївка"
4. ПЛ 10 кВ Л71-01 частково
9:00-12:00 с.Дачне – медпункт, церква
ФОП Лорян А.М. - кафе
ФОП Шорма Т.О. - кіоск
ПАТ"УКРНАФТА" - АЗС
ВОДТМО санаторій `Дачний`
ТСЛ `Мічурінець`
Северина Л.Ф. - селянське господарство с.Жабка – повністю
с.Дачне
вул.Шевченка,
вул.Ів.Франка,
вул.Гагаріна,
вул.Першотравнева,
вул.Молодіжна,
5. ПЛ 10 кВ Л71-01 частково 12:00-16:00 ПАТ "УКРНАФТА" - АЗС
ТСЛ "Мічурінець"
с.Жабка – повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП СанькоА.С
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі
2.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство "Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
3. 9:00-17:00
Державне підприємство "Ковельське лісове
господарство"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Макарчук Л.Г
ФО Банера С.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Заяць О.В
ТзОВ «Марія»
ФОП Панечко Н.В
ФОП Кравчик Н.В
ФО Тищук Т.В
Релігійна громада спасіння християн віри
Євангельської п'ятидесятників
ФОП Малюта В.Т
ФОП Костюк М.Ф
ФОП Курчай Л.В
Житлово- будівельний кооператив "АТА" М.Ковель, вул..Холмська, вул.Вишнева; вул..Князя Романа; вул..Левицького; вул..Шолохова; вул..Панаса Мирного; вул..Черняховського; вул..Патріарха Мстислава; вул..Мрії
4. ПЛ-0,4кВ ТП-526 9:00-17:00 Любитівська сільська Рада с.Воля Любитівська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 08:00-17:00
«Глобал табако»
«Інвестор»
2. 09:00-17:00
вул.Миру
вул. Алмазова
вул.Г. Гуляницького
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00 – 17:00
б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",
ФОП Козачук Наталія Вікторівна,
Табір "Супутник", Яцкевич Олена Романівна
База відпочинку, Б/в Житомирського молокозаводу, ВАТ"Оснастка", Пансіонат "Шацькі озера"-Очисні споруди с.Світязь
2. ПЛ-04 КТП-278 8:00 – 17:00 Магазини с.Глинянка
3. ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04 8:00 – 17:00 Кіоск вул.Незалежності,
ФОП Зламанюк Марія Юріївна,
УДППЗ "УКРПОШТА",
Військомат Люб омль, Любомльська ДЮСШ УДППЗ"УКРПОШТА", РВНО, Школа No2 м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна, Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ мЛюбомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева),
І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,
1-го Травня
4. ПЛ-04 КТП-407 9:00 – 17:00 Побут с.Лисняки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Податкова інспекція вул. Шептицького 18 м.Нововолинськ
вул.Миру 2-8
Кобзаря 31-49, 34-56
Ратнівський район
4. 10:00-13:00
Дитсадок
с.Замшани
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2.
ПЛ-10кВ Л34-04
9:00-17:00
с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. КТП-36 112 9:00-17:00 с.Озденіж, ФАП, СТ Рожище Магазин с.Озденіж, вул.Садова
5.
КТП-36157
9:00-17:00
с.Кияж, ФГ "Глинюк В.Ф." бригада
6.
КТП-36210
9:00-17:00
с.Студині ФОП Герасимюк В.О. ДКУ
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36124
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ,картоплесховище.
ФГ»Еко-Тур»
картоплесховище Бикирук О.В.
9.
ПЛ-0,4кВ ТП-36256 9:00-17:00 м.Рожище, Ковельське УГГ ПАТ "Волиньгаз" контора м.Рожище, вул.Терешкової,
10.
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с.Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Г.Упа,51а,Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-13:30
ФАП, Миляновичівська с/р- адмінприміщення, бібліотека, пошта, АТС, СКБ «Еліта-М»- магазин с.Миляновичі
2. 10:00-15:30
Школа, с.Туличів.
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Свійчів: вул.Прифермерська 7
2. 09:00-17:00
с.Свійчів: Школа
Церква, клуб с.Свійчів: вул.Прифермерська 3,2-6, Макарова 25-75,32-72,
Садова 1-7,2-10,
3. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-273 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул.Ак. Кравчука 1-21,2-24,
Н. Хасевича 55
4. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-273 09:00-17:00 м. Вол-Волинський: вул.Пилипа Орлика 19-29,26-48,
5. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-289 09:00-17:00 м.Вол-Волинський:
вул.Хасевича 8-16, Лисенка, Стефаника, Комарова, Попова, Чернишевського,
Крушельницької 13-37А.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Новостав, вул.Середня.
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
столярний цех, водонапірна башня
с.Волиця, вул.Молодіжна
2. 9:30-16:30
м-н вул.Миру
с.Грибовиця вул.Миру 1,3,5;
Шкільна 3-19
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Кадище -медпункт
ДП "Цуманське лісове господарство" - погрузпункт
с.Кадище - частково
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
ФОП Ващук А.Ф. - магазин
Молитовний будинок м.Ківерці
вул.Холмська - частково
вул.Чкалова - частково
вул.Ів.Франка - частково
вул.Залізнична - частково
вул.Київська – частково
вул.Літописна - частково
вул.Січових Стрільців - частково
3. 12:00-14:00
ОК "Гаївка"
4. ПЛ 10 кВ Л71-01 частково
9:00-12:00 с.Дачне – медпункт, церква
ФОП Лорян А.М. - кафе
ФОП Шорма Т.О. - кіоск
ПАТ"УКРНАФТА" - АЗС
ВОДТМО санаторій `Дачний`
ТСЛ `Мічурінець`
Северина Л.Ф. - селянське господарство с.Жабка – повністю
с.Дачне
вул.Шевченка,
вул.Ів.Франка,
вул.Гагаріна,
вул.Першотравнева,
вул.Молодіжна,
5. ПЛ 10 кВ Л71-01 частково 12:00-16:00 ПАТ "УКРНАФТА" - АЗС
ТСЛ "Мічурінець"
с.Жабка – повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП СанькоА.С
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі
2.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство "Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
с.Засмики
с.Білашів
3. 9:00-17:00
Державне підприємство "Ковельське лісове
господарство"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Макарчук Л.Г
ФО Банера С.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Заяць О.В
ТзОВ «Марія»
ФОП Панечко Н.В
ФОП Кравчик Н.В
ФО Тищук Т.В
Релігійна громада спасіння християн віри
Євангельської п'ятидесятників
ФОП Малюта В.Т
ФОП Костюк М.Ф
ФОП Курчай Л.В
Житлово- будівельний кооператив "АТА" М.Ковель, вул..Холмська, вул.Вишнева; вул..Князя Романа; вул..Левицького; вул..Шолохова; вул..Панаса Мирного; вул..Черняховського; вул..Патріарха Мстислава; вул..Мрії
4. ПЛ-0,4кВ ТП-526 9:00-17:00 Любитівська сільська Рада с.Воля Любитівська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 08:00-17:00
«Глобал табако»
«Інвестор»
2. 09:00-17:00
вул.Миру
вул. Алмазова
вул.Г. Гуляницького
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00 – 17:00
б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",
ФОП Козачук Наталія Вікторівна,
Табір "Супутник", Яцкевич Олена Романівна
База відпочинку, Б/в Житомирського молокозаводу, ВАТ"Оснастка", Пансіонат "Шацькі озера"-Очисні споруди с.Світязь
2. ПЛ-04 КТП-278 8:00 – 17:00 Магазини с.Глинянка
3. ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04 8:00 – 17:00 Кіоск вул.Незалежності,
ФОП Зламанюк Марія Юріївна,
УДППЗ "УКРПОШТА",
Військомат Люб омль, Любомльська ДЮСШ УДППЗ"УКРПОШТА", РВНО, Школа No2 м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна, Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ мЛюбомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева),
І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,
1-го Травня
4. ПЛ-04 КТП-407 9:00 – 17:00 Побут с.Лисняки
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Податкова інспекція вул. Шептицького 18 м.Нововолинськ
вул.Миру 2-8
Кобзаря 31-49, 34-56
Ратнівський район
4. 10:00-13:00
Дитсадок
с.Замшани
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2.
ПЛ-10кВ Л34-04
9:00-17:00
с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. КТП-36 112 9:00-17:00 с.Озденіж, ФАП, СТ Рожище Магазин с.Озденіж, вул.Садова
5.
КТП-36157
9:00-17:00
с.Кияж, ФГ "Глинюк В.Ф." бригада
6.
КТП-36210
9:00-17:00
с.Студині ФОП Герасимюк В.О. ДКУ
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36124
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ,картоплесховище.
ФГ»Еко-Тур»
картоплесховище Бикирук О.В.
9.
ПЛ-0,4кВ ТП-36256 9:00-17:00 м.Рожище, Ковельське УГГ ПАТ "Волиньгаз" контора м.Рожище, вул.Терешкової,
10.
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с.Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
11.
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Г.Упа,51а,Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-13:30
ФАП, Миляновичівська с/р- адмінприміщення, бібліотека, пошта, АТС, СКБ «Еліта-М»- магазин с.Миляновичі
2. 10:00-15:30
Школа, с.Туличів.
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