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6 травня на Волині: гортаючи календар

6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкують колишній начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк, волинський журналіст Костянтин Петрук, перший заступник начальника територіальної Державної інспекції праці у Волинській області Юрій Бондарчук та колишній начальник департаменту ЖКГ Луцької міськради Юрій Крась.

Вітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.

Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Олександра, Анатолій, Панас, Георгій, Юрій.

Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.

День святого Георгія Побідоносця святкують 6 травня. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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