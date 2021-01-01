Намагалася скоїти самогубство: на Херсонщині троє старшокласників зацькували школярку

На Херсонщині поліцейські склали протоколи щодо булінгу на трьох учнів інтернату, які знущалися з дівчинки.Жертвою булінгу з боку 17-річних старшокласників стала 14-річна учениця 8-го класу інтернату з Бериславського району, - інформує відділ комунікації поліції Херсонської області.Упродовж року троє хлопців психологічно принижували дівчинку та висловлювалися на її адресу нецензурною лайкою. А нещодавно учениця відмовилася ходити на навчання та наковталася пігулок. На щастя, дівчинку вчасно доставили в лікарню та її врятували. Про цей випадок повідомили в поліцію, відкрили кримінальне провадження щодо доведення до самогубства.Працівники ювенальної превенції провели всебічну перевірку щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі. Потерпіла розповіла, що вона понад рік навчається в інтернаті і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються над нею та усіляко принижують. Це підтвердили і батьки дівчинки. Вони пояснили, що донька відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася пігулок.Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти в усьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи. Пізніше дехто з учнів зізналися, що дійсно троє однокласників без причини ображали ученицю.Керівництво інтернату пояснило, що постійно проводять з усіма дітьми виховну роботу, але у цьому навчальному закладі навчаються діти з непростим характером та які мають проблеми з поведінкою.Поліцейські вивчили характеристики усіх трьох булерів. З’ясувалося, що у відношенні хлопців вже складалися адміністративні протоколи щодо хуліганських дій. Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. У відношенні кривдників склали адміністративні протоколи за ст. 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення.Потерпіла ж навчається наразі вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати доньку у цьому навчальному закладі.