вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Намагалася скоїти самогубство: на Херсонщині троє старшокласників зацькували школярку

Намагалася скоїти самогубство: на Херсонщині троє старшокласників зацькували школярку
На Херсонщині поліцейські склали протоколи щодо булінгу на трьох учнів інтернату, які знущалися з дівчинки.

Жертвою булінгу з боку 17-річних старшокласників стала 14-річна учениця 8-го класу інтернату з Бериславського району, - інформує відділ комунікації поліції Херсонської області.

Упродовж року троє хлопців психологічно принижували дівчинку та висловлювалися на її адресу нецензурною лайкою. А нещодавно учениця відмовилася ходити на навчання та наковталася пігулок. На щастя, дівчинку вчасно доставили в лікарню та її врятували. Про цей випадок повідомили в поліцію, відкрили кримінальне провадження щодо доведення до самогубства.

Працівники ювенальної превенції провели всебічну перевірку щодо фактів можливого булінгу в навчальному закладі. Потерпіла розповіла, що вона понад рік навчається в інтернаті і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються над нею та усіляко принижують. Це підтвердили і батьки дівчинки. Вони пояснили, що донька відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася пігулок.

Ювенальні поліцейські виїхали до навчального закладу, де чотири години спілкувалися з керівництвом та учнями. Але як керівництво, так і діти в усьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи. Пізніше дехто з учнів зізналися, що дійсно троє однокласників без причини ображали ученицю.

Керівництво інтернату пояснило, що постійно проводять з усіма дітьми виховну роботу, але у цьому навчальному закладі навчаються діти з непростим характером та які мають проблеми з поведінкою.

Поліцейські вивчили характеристики усіх трьох булерів. З’ясувалося, що у відношенні хлопців вже складалися адміністративні протоколи щодо хуліганських дій. Інспектори ювенальної превенції провели роз’яснювальну роботу з неповнолітніми щодо неприпустимості подібної поведінки і правових наслідків систематичного цькування. У відношенні кривдників склали адміністративні протоколи за ст. 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Потерпіла ж навчається наразі вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати доньку у цьому навчальному закладі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: булінг, школярка, Херсонщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО
Сьогодні, 13:12
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:02
Намагалася скоїти самогубство: на Херсонщині троє старшокласників зацькували школярку
Сьогодні, 12:55
Волинянин-дебошир намагався відкупитися від поліції
Сьогодні, 12:20
В об'єктив камер, що встановлені у волинських лісах, потрапили рідкісні птахи. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Розшукали зниклу школярку з Луцька Розшукали зниклу школярку з Луцька
22 квітень, 12:23
У Луцьку розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому У Луцьку розшукують неповнолітню, яка пішла до школи і не повернулась додому
22 квітень, 10:31
На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО
13 квітень, 09:52
На Львівщині судитимуть директора школи, яка цькувала учнів за їх зовнішній вигляд На Львівщині судитимуть директора школи, яка цькувала учнів за їх зовнішній вигляд
07 квітень, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді, що межує з Волинню, 3 добу розшукують безвісти зниклу пенсіонерку. ФОТО
Сьогодні, 13:55
 0
У зоні ООС раптово помер поліцейський
Сьогодні, 13:41
 0
На Волині загинув олень, який намагався прорватися крізь прикордонне загородження. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:30
 0
На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО
Сьогодні, 13:12
 0
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8