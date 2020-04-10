На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО





Пожежа траплилася ще 3-го травня, проте про подію рятувальників повідомили на наступний день, коли виявили згарище, - пише



Пожежа трапилася у дачному масиві “Сонячний”. Горіла цегляна одноповерхова будівля. Вогонь знищив підлогу, перекриття, покрівлю та вікна, техніку та речі домашнього вжитку.



Згорілу будівлю виявили власники вже 4-го травня. Ймовірно, 3-го травня на дачному масиві не було свідків пожежі, аби повідомити про неї рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Горичів Зимнівської громади горіла дача.Пожежа траплилася ще 3-го травня, проте про подію рятувальників повідомили на наступний день, коли виявили згарище, - пише Буг. Пожежа трапилася у дачному масиві “Сонячний”. Горіла цегляна одноповерхова будівля. Вогонь знищив підлогу, перекриття, покрівлю та вікна, техніку та речі домашнього вжитку.Згорілу будівлю виявили власники вже 4-го травня. Ймовірно, 3-го травня на дачному масиві не було свідків пожежі, аби повідомити про неї рятувальників.

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