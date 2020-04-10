На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У селі Горичів Зимнівської громади горіла дача.
Пожежа траплилася ще 3-го травня, проте про подію рятувальників повідомили на наступний день, коли виявили згарище, - пише Буг.
Пожежа трапилася у дачному масиві “Сонячний”. Горіла цегляна одноповерхова будівля. Вогонь знищив підлогу, перекриття, покрівлю та вікна, техніку та речі домашнього вжитку.
Згорілу будівлю виявили власники вже 4-го травня. Ймовірно, 3-го травня на дачному масиві не було свідків пожежі, аби повідомити про неї рятувальників.
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Пожежа траплилася ще 3-го травня, проте про подію рятувальників повідомили на наступний день, коли виявили згарище, - пише Буг.
Пожежа трапилася у дачному масиві “Сонячний”. Горіла цегляна одноповерхова будівля. Вогонь знищив підлогу, перекриття, покрівлю та вікна, техніку та речі домашнього вжитку.
Згорілу будівлю виявили власники вже 4-го травня. Ймовірно, 3-го травня на дачному масиві не було свідків пожежі, аби повідомити про неї рятувальників.
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