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На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО

На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО
У селі Горичів Зимнівської громади горіла дача.

Пожежа траплилася ще 3-го травня, проте про подію рятувальників повідомили на наступний день, коли виявили згарище, - пише Буг.

Пожежа трапилася у дачному масиві “Сонячний”. Горіла цегляна одноповерхова будівля. Вогонь знищив підлогу, перекриття, покрівлю та вікна, техніку та речі домашнього вжитку.

Згорілу будівлю виявили власники вже 4-го травня. Ймовірно, 3-го травня на дачному масиві не було свідків пожежі, аби повідомити про неї рятувальників.

На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО
На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО
На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО
На Великдень у волинському селі повністю згорів дачний будинок. ФОТО

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Теги: Великдень, дача, пожежа
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