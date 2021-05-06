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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня
У Волинській області завтра, 6 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 11-16⁰ тепла.

Як повідомляє Sinoptik, У Луцьку завтра, у четвер, весь день буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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