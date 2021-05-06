Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 11-16⁰ тепла.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 6 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10⁰ тепла, вдень 11-16⁰ тепла.Як повідомляє Sinoptik , У Луцьку завтра, у четвер, весь день буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

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