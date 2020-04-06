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На Волині загинув олень, який намагався прорватися крізь прикордонне загородження. ФОТО 18+

На Волині загинув олень, який намагався прорватися крізь прикордонне загородження. ФОТО 18+
На Любомльщині виявили тварину, яка загинула, намагаючись прорватися крізь інженерне загородження прикордонників типу «Єгоза».

Про це Район.Любомль повідомив керівник місцевого УТМР Олександр Мікульський.

«Подзвонили місцеві, і сказали що сталося. Ми виїхали на ділянку, якою опікуємося, і виявили жахливу картину. Молодий олень хотів перестрибнути загородження типу «Єгоза», зачепився, порвав трахею, ноги, сухожилля та загинув», – говорить Олександр Мікульський.

На місце події викликали поліцію, ветеринара, який підтвердив, що це сталося в результаті поранення «Єгозою».

«Рік тому ми домагалися, аби «Єгозу» зняли на прикордонній лінії, проте нам цього не вдалося. Потрібно знову повертатися до цієї проблеми і домагатися, аби її замінити на таку, яка не шкодитиме диким тваринам», – говорить Олександр Мікульський.

На Волині загинув олень, який намагався прорватися крізь прикордонне загородження. ФОТО 18+
На Волині загинув олень, який намагався прорватися крізь прикордонне загородження. ФОТО 18+

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Теги: Любомльщина, тварина, смерть
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