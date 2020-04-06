На Волині загинув олень, який намагався прорватися крізь прикордонне загородження. ФОТО 18+





Про це Олександр Мікульський.



«Подзвонили місцеві, і сказали що сталося. Ми виїхали на ділянку, якою опікуємося, і виявили жахливу картину. Молодий олень хотів перестрибнути загородження типу «Єгоза», зачепився, порвав трахею, ноги, сухожилля та загинув», – говорить Олександр Мікульський.



На місце події викликали поліцію, ветеринара, який підтвердив, що це сталося в результаті поранення «Єгозою».



«Рік тому ми домагалися, аби «Єгозу» зняли на прикордонній лінії, проте нам цього не вдалося. Потрібно знову повертатися до цієї проблеми і домагатися, аби її замінити на таку, яка не шкодитиме диким тваринам», – говорить Олександр Мікульський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині виявили тварину, яка загинула, намагаючись прорватися крізь інженерне загородження прикордонників типу «Єгоза».Про це Район.Любомль повідомив керівник місцевого УТМР«Подзвонили місцеві, і сказали що сталося. Ми виїхали на ділянку, якою опікуємося, і виявили жахливу картину. Молодий олень хотів перестрибнути загородження типу «Єгоза», зачепився, порвав трахею, ноги, сухожилля та загинув», – говорить Олександр Мікульський.На місце події викликали поліцію, ветеринара, який підтвердив, що це сталося в результаті поранення «Єгозою».«Рік тому ми домагалися, аби «Єгозу» зняли на прикордонній лінії, проте нам цього не вдалося. Потрібно знову повертатися до цієї проблеми і домагатися, аби її замінити на таку, яка не шкодитиме диким тваринам», – говорить Олександр Мікульський.

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