У громаді, що межує з Волинню, 3-тю добу розшукують безвісти зниклу пенсіонерку. ФОТО





Про це



Поліцейські встановили, що жінка поверталася після богослужіння у місцевому храмі і востаннє її бачили приблизно о 03:30 на одній із вулиць села.



Васейко Ганна Федорівна, 15.02.1938 року народження. Була одягнута у довгу куртку синього кольору, чорні валянки та вишневу хустку.



Сьогодні, 5 травня, спецоперація продовжується: до розшуку пенсіонерки залучені понад 20 поліцейських, 40 військовослужбовців Нацгвардії, кінологи, рятувальники та жителі навколишніх сіл. Також до пошуків задіяли квадрокоптер.



На жаль, позитивних результатів поки немає.



Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклої або ж сліди, що можуть свідчити про перебування зниклої у певному місці, негайно повідомити до поліції за номером телефону 098 957 44 37 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже третю добу поліцейські, нацгвардійці, рятувальники та небайдужі громадяни розшукують 83-річну жительку села Певжа Острожецької громади Дубенського району (колишній Млинівській) Рівненської області, яка безвісти зникла іще другого травня.Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що жінка поверталася після богослужіння у місцевому храмі і востаннє її бачили приблизно о 03:30 на одній із вулиць села., 15.02.1938 року народження. Була одягнута у довгу куртку синього кольору, чорні валянки та вишневу хустку.Сьогодні, 5 травня, спецоперація продовжується: до розшуку пенсіонерки залучені понад 20 поліцейських, 40 військовослужбовців Нацгвардії, кінологи, рятувальники та жителі навколишніх сіл. Також до пошуків задіяли квадрокоптер.На жаль, позитивних результатів поки немає.Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування зниклої або ж сліди, що можуть свідчити про перебування зниклої у певному місці, негайно повідомити до поліції за номером телефону

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