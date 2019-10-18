У Луцьку запрацювала перша реберня, де готують просто на вогні. ФОТО*





Утім, якщо возитися з дровами, їздити магазинами в пошуках продуктів і шукати рецепти ідеального маринаду для страв немає ні часу, ні бажання, влаштувати ідеальний пікнік допоможе



«Околиця» існує уже понад 20 років і встигла полюбитися як лучанам, так і гостям міста, адже крім смачної кухні має вдале розташування, 9 номерів зі всіма зручностями, де можна перепочити після дороги чи зупинитися під час відрядження.



«Намагаємося підходити до справи по-сімейному, щоб людям було у нас так комфортно, як удома», – ділиться власник «Околиці» Іван Дерко.



В «Околиці» є просторий зал для бенкетів, весіль, хрестин, святкування днів народжень, де можна розмістити до сотні гостей, а також окремі менші зали. У меню – декілька десятків страв, що розробили кухарі із багаторічним досвідом. Серед них, наприклад, – м’ясо «Околиця» з сиром та грибами чи фірмова солянка. В обідню пору в закладі можна швидко та смачно поїсти, скуштувавши бізнес-ланч, що вартує 75-85 гривень (перша страва, друга страва, салат, компот чи узвар).



Нині ж заклад вирішили розширити, облаштувавши затишну територію із п’ятьма закритими альтанками, де можна відпочити від міського шуму, та великою бесідкою на 100 «квадратів», де можна і дискотеку влаштувати, і футбол подивитися, і просто насолодитися відпочинком на свіжому повітрі.



Не забули й про дітей – тут для них зробили окрему ігрову зону із гойдалками та гірками, що розташована поблизу альтанок для того, аби батьки не хвилювалися і завжди тримали своїх чад у полі зору.



І все це – перша у Луцьку реберня. До того ж, перший заклад у місті, де встановили мангал, розроблений за відомою технологією «швенкер». Це круглий гриль з решіткою, яка обертається. Страви готують фактично на відкритому вогні, а спеціальна технологія дозволяє зберігати їх максимально соковитими. Окрім того, завдяки потужній конструкції ваш одяг не просякне запахом диму, як це зазвичай буває на природі, ви лише злегка його вловите, відчуєте нотки ароматних трав, які входять у фірмові маринади від шеф-кухаря, що точно пробудять ваш апетит.



«Я побував у львівській реберні, мені сподобалося, захотілося привести щось схоже в Луцьк. Тому вирішили дещо розширитися, зробити так, аби людям було весело, цікаво, аби було куди поїхати як з друзями, так і з дітьми. Чи просто взяти щось смачне з собою або замовити доставку. Гості, до речі, часто просили страви з мангалу. От все органічно і склалося», – розповідає власник закладу.



Тож до основного меню додалися ще й страви з мангалу. Основний акцент тут, звісно ж, роблять на реберця, основна фішка яких – чорні смужки від вогню. Готують їх в авторському маринаді і подають з соусами, розробленими за власною рецептурою.



«У нас направду особливий мангал. До того ж, гості можуть спостерігати за процесом приготування і обрати шматочок, який «на них дивиться». Секрети і рецепт приготування маринаду, який дозволяє зробити реберця надзвичайно ароматними та хрусткими, вам, певна річ, я не розкрию. Усе спробуєте на місці. Але з впевненістю скажу, що найважливіше у всіх м’ясних стравах – якісне м’ясо. Якщо м’ясо з прожилками, то як його не приправляй, як не маринуй, як не готуй, якісний, наприклад, шашлик не вийде. Для наших гостей ми обираємо найсмачніше та найсвіжіше», – з гордістю каже шеф-кухар Вахтанг.



У реберні «Околиця» на мангалі готують і шашлики, і стейки, і річкову та морську рибу. Є тут чим посмакувати і любителям легких наїдків чи вегетаріанцям, адже на грилі роблять гриби, баклажани, кабачки, перець, цибулю.



Будь-яку страву з меню закладу можна замовити з собою. Невдовзі тут запрацює ще й доставка, тож реберця чи шашлик з мангалу вам привезуть просто до дверей.



Для того, щоб зробити замовлення чи забронювати альтанку, телефонуйте: (067) 387 65 91



Номер готелю «Околиця»: (095) 458 07 58



Заклад працює щодня із 10:00 до 23:00 (у період карантину – до 22:00) за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 154.



«Околиця» у фейсбуці – https://www.facebook.com/okolitsalutsk/, в інстаграмі – https://www.instagram.com/okolitsa_lutsk



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