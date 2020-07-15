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Ні пандемія, ні карантин не є на заваді: куди українці їдуть подорожувати

Ні пандемія, ні карантин не є на заваді: куди українці їдуть подорожувати
Не зважаючи на світову пандемію та карантинні обмеження, українці продовжують подорожувати. За перші три місяці цього року співробітники Держприкордонслужби оформили в обох напрямках майже 4,3 млн громадян України (за відповідний період 2020 року - майже 11 млн українців).

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Найбільше українців перетнуло кордон з країнами ЄС - понад 2,4 млн. Із них кордон з Польщею на виїзд та в'їзд перетнуло понад 1,5 млн українців, ще понад 640 тисяч українців перетинало кордон з Угорщиною, більше 213,5 тисяч - з Румунією та близько 90 тисяч - зі Словаччиною. І це тільки сухопутна наземна ділянка кордону. Адже більше 1,3 млн українців, знову ж таки в обидва напрямки, подорожували повітряним шляхом. Найменш привабливою для українців залишилася морська ділянка кордону - 27 тисяч осіб.

Обирали українці, хоч значно рідше, і інший напрямок поїздок - це РФ, Молдова та Білорусь, куди на виїзд/в’їзд подорожувало 316, 97 та 66 тисяч українців відповідно. Варто зазначити, що за аналогічний період 2020 року до(з) РФ, Молдови та Білорусі їздило більше 1,2 млн, 550 тис. та 520 тисяч громадян України.

Водночас у порівнянні з трьома першими місяцями минулого року спостерігається, хоч і не значне, однак збільшення пасажиропотоку до таких країн як Туреччина, Домініканська Республіка, Нідерланди, Мальдіви, Танзанія, Шрі-Ланка, Чорногорія, Австралія та Північна Македонія.

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Теги: карантин, прикордонники, подорожі, українці
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