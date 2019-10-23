Надзвичайна ситуація об'єктового рівня: назвали ймовірну причину обвалу мосту на трасі Луцьк-Львів





Про це повідомляють



Сьогодні, 5 травня, у терміновому порядку відбулося засідання та комісійне обстеження зруйнованої споруди і об’їзних доріг перекритої ділянки на км 33+044 автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк в селі Гайок керівників Укравтодору, Львівської обласної державної адміністрації, Служби автомобільних доріг у Львівській області, Національної поліції та Укртрансбезпеки.



Під час засідання комісія ТЕБ і НС класифікувала обвал мосту на автомобільній дорозі Львів – Луцьк як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня.



«До комісії надійшли звернення Служби автомобільних доріг у Львівській області та Кам’янка-Бузької громади щодо погіршення життєзабезпечення людей через припинення руху автомобільного транспорту внаслідок руйнування моста у селі Гайок. Розглянувши їх, приймаємо рішення, ситуацію, яка виникла 3 травня, визначити як надзвичайну об’єктового рівня, яка в подальшому за набутими критеріями може визначатися надзвичайною ситуацією місцевого чи регіонального рівня», - зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.







Під час комісії він надав доручення представникам департаменту дорожнього господарства спільно з Службою автомобільних доріг упродовж трьох місяців позачергово обстежити усі мости, які мають ознаки аварійності.



Окрім того, сьогодні Служба автомобільних доріг у Львівській області має надати Патрульній поліції на затвердження кінцеву схему об'їзду аварійної ділянки.



Для великогабаритного транспорту - дорога Радехів - Червоноград - Великі Мости - Гайок, а також Радехів - Лопатин - Буськ - Львів.



Для легкових автомобілів, «швидких», маршрутних транспортних засобів, шкільних автобусів - напрямок Долини - Сілець - Старий Добротвір - Гайок.



Також Андрій Годик доручив Службі автомобільних доріг приступити до початку аварійно-відновлювальних робіт на мостовому переході, а також встановити дорожні знаки об’їзду ділянки, де трапився обвал відповідно до затвердженої схеми.



Працівникам Патрульної поліції спільно з Нацполіцією доручили забезпечити цілодобове чергування на під’їзді до зруйнованого моста.



Автошлях Львів – Радехів – Луцьк - національного значення та є одним із важливих артерій Львівщини, яка з’єднує з Волинською областю. Руйнування мосту завдало чимало шкоди мешканцям та гостям регіону, а саме: припинило міжобласне автомобільне та приміське автобусне сполучення, громадського транспорту, ускладнено вантажне перевезення критично важливих вантажів та товарів.



За думкою кандидата технічних наук та провідного експерта будівельного Максима Коваля, руйнацію цього моста спричинила безвідповідальність водіїв, адже попри заборону через аварійний міст продовжували курсувати багатотонні вантажівки.



Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє, що для об’їзду зруйнованої переправи влаштовані всі відповідні дорожні знаки, а робітники вже розпочали демонтаж зруйнованих елементів мостового переходу через річку Західний Буг та проводять підготовчі роботи для проведення аварійно-відновлювальних робіт.



Зазначають, що цей міст включили до списку Національної програми відновлення мостів, що є частиною програми Президента «Велике будівництво» і на сьогодні вже завершуємо розроблення проєктної документації на капітальних ремонт цієї штучної споруди.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комісія ТЕБ і НС класифікувала обвал мосту на автодорозі Львів – Луцьк як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня. На думку експертів, міст міг зруйнуватись через рух багатотонних вантажівок.Про це повідомляють Львівська ОДА та Служба автомобільних доріг у Львівській області Сьогодні, 5 травня, у терміновому порядку відбулося засідання та комісійне обстеження зруйнованої споруди і об’їзних доріг перекритої ділянки на км 33+044 автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк в селі Гайок керівників Укравтодору, Львівської обласної державної адміністрації, Служби автомобільних доріг у Львівській області, Національної поліції та Укртрансбезпеки.Під час засідання комісія ТЕБ і НС класифікувала обвал мосту на автомобільній дорозі Львів – Луцьк як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня.«До комісії надійшли звернення Служби автомобільних доріг у Львівській області та Кам’янка-Бузької громади щодо погіршення життєзабезпечення людей через припинення руху автомобільного транспорту внаслідок руйнування моста у селі Гайок. Розглянувши їх, приймаємо рішення, ситуацію, яка виникла 3 травня, визначити як надзвичайну об’єктового рівня, яка в подальшому за набутими критеріями може визначатися надзвичайною ситуацією місцевого чи регіонального рівня», - зазначив перший заступник голови Львівської ОДАПід час комісії він надав доручення представникам департаменту дорожнього господарства спільно з Службою автомобільних доріг упродовж трьох місяців позачергово обстежити усі мости, які мають ознаки аварійності.Окрім того, сьогодні Служба автомобільних доріг у Львівській області має надати Патрульній поліції на затвердження кінцеву схему об'їзду аварійної ділянки.Для великогабаритного транспорту - дорога Радехів - Червоноград - Великі Мости - Гайок, а також Радехів - Лопатин - Буськ - Львів.Для легкових автомобілів, «швидких», маршрутних транспортних засобів, шкільних автобусів - напрямок Долини - Сілець - Старий Добротвір - Гайок.Також Андрій Годик доручив Службі автомобільних доріг приступити до початку аварійно-відновлювальних робіт на мостовому переході, а також встановити дорожні знаки об’їзду ділянки, де трапився обвал відповідно до затвердженої схеми.Працівникам Патрульної поліції спільно з Нацполіцією доручили забезпечити цілодобове чергування на під’їзді до зруйнованого моста.Автошлях Львів – Радехів – Луцьк - національного значення та є одним із важливих артерій Львівщини, яка з’єднує з Волинською областю. Руйнування мосту завдало чимало шкоди мешканцям та гостям регіону, а саме: припинило міжобласне автомобільне та приміське автобусне сполучення, громадського транспорту, ускладнено вантажне перевезення критично важливих вантажів та товарів.За думкою кандидата технічних наук та провідного експерта будівельного, руйнацію цього моста спричинила безвідповідальність водіїв, адже попри заборону через аварійний міст продовжували курсувати багатотонні вантажівки.Служба автомобільних доріг у Львівській області повідомляє, що для об’їзду зруйнованої переправи влаштовані всі відповідні дорожні знаки, а робітники вже розпочали демонтаж зруйнованих елементів мостового переходу через річку Західний Буг та проводять підготовчі роботи для проведення аварійно-відновлювальних робіт.Зазначають, що цей міст включили до списку Національної програми відновлення мостів, що є частиною програми Президента «Велике будівництво» і на сьогодні вже завершуємо розроблення проєктної документації на капітальних ремонт цієї штучної споруди.

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