Розшукали і арештували волинянина, який побив сокирою 23-річного хлопця
Сьогодні, 14:55
Правоохоронці розшукали та затримали 44-річного мешканця Турійщини, який переховувався від суду.
Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383( Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловік переховувся від суду, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Зловмисника спіймали у неділю, 2 травня, на території Ковельського району. Суд вже обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Відомо, що у грудні 2018 року зловмисник на ґрунті неприязних відносин наніс декілька ударів гострою частиною сокири 23-річному жителю села Мильці, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.
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Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383( Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловік переховувся від суду, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Зловмисника спіймали у неділю, 2 травня, на території Ковельського району. Суд вже обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Відомо, що у грудні 2018 року зловмисник на ґрунті неприязних відносин наніс декілька ударів гострою частиною сокири 23-річному жителю села Мильці, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.
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