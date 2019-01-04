Розшукали і арештували волинянина, який побив сокирою 23-річного хлопця





Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383( Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловік переховувся від суду, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Зловмисника спіймали у неділю, 2 травня, на території Ковельського району. Суд вже обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.



Відомо, що у грудні 2018 року зловмисник на ґрунті неприязних відносин наніс декілька ударів гострою частиною сокири 23-річному жителю села Мильці, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розшукали та затримали 44-річного мешканця Турійщини, який переховувався від суду.Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383( Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловік переховувся від суду, - інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.Зловмисника спіймали у неділю, 2 травня, на території Ковельського району. Суд вже обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Відомо, що у грудні 2018 року зловмисник на ґрунті неприязних відносин наніс декілька ударів гострою частиною сокири 23-річному жителю села Мильці, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.

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