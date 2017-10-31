Судитимуть посадовців служби місцевих автодоріг на Волині, які вимагали від підприємців «відкати»
Сьогодні, 14:57
Двох заступників директора ДП «Служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області» судитимуть за одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що посадовці налагодили схему одержання від підприємців "відкатів" у розмірі 20% від вартості виконаних за договорами підряду робіт зі встановлення систем відеоспостереження на об’єктах будівництва та автодорогах на території Волинської області.
Договори укладалися лиш із тими суб’єктами господарювання, які погоджувалися на такі умови "співпраці".
Задокументували два епізоди одержання посадовцями неправомірної вигоди, загальна сума якої становить 48 тисяч гривень. Обох заступників директора державного підприємства обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 368 КК України).
Звільнених уже з посад чиновників очікує суд.
Викриття посадовців – спільна робота прокурорів, Управління стратегічних розслідувань у Волинській області та Головного управління Національної поліції в області.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що посадовці налагодили схему одержання від підприємців "відкатів" у розмірі 20% від вартості виконаних за договорами підряду робіт зі встановлення систем відеоспостереження на об’єктах будівництва та автодорогах на території Волинської області.
Договори укладалися лиш із тими суб’єктами господарювання, які погоджувалися на такі умови "співпраці".
Задокументували два епізоди одержання посадовцями неправомірної вигоди, загальна сума якої становить 48 тисяч гривень. Обох заступників директора державного підприємства обвинувачують у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 368 КК України).
Звільнених уже з посад чиновників очікує суд.
Викриття посадовців – спільна робота прокурорів, Управління стратегічних розслідувань у Волинській області та Головного управління Національної поліції в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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