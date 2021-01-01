Через обвал мосту поїзд «Львів-Чернівці» їздитиме до Луцька
Сьогодні, 16:45
З 6 травня поїзд № 701/702 Львів — Чернівці курсуватиме до Луцька.
Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Як повідомляють в "Укрзалізниці", це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів — Луцьк.
До Львова цей поїзд прибуватиме чинним розкладом, потім о 09:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. Зворотно поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.
Також, додали, що корегування маршруту поїзда до Луцька є актуальним з огляду на проблеми з автоперевезеннями на цьому напрямку та збільшення мобільності населення під час подовжених вихідних.
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Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Як повідомляють в "Укрзалізниці", це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів — Луцьк.
До Львова цей поїзд прибуватиме чинним розкладом, потім о 09:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. Зворотно поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.
Також, додали, що корегування маршруту поїзда до Луцька є актуальним з огляду на проблеми з автоперевезеннями на цьому напрямку та збільшення мобільності населення під час подовжених вихідних.
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