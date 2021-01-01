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Через обвал мосту поїзд «Львів-Чернівці» їздитиме до Луцька

Через обвал мосту поїзд «Львів-Чернівці» їздитиме до Луцька
З 6 травня поїзд № 701/702 Львів — Чернівці курсуватиме до Луцька.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Як повідомляють в "Укрзалізниці", це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів — Луцьк.

До Львова цей поїзд прибуватиме чинним розкладом, потім о 09:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. Зворотно поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.

Також, додали, що корегування маршруту поїзда до Луцька є актуальним з огляду на проблеми з автоперевезеннями на цьому напрямку та збільшення мобільності населення під час подовжених вихідних.

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Теги: Луцьк, експрес, обвал мосту
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