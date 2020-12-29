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У Києві грабіжники відібрали у чоловіка майже 5 мільйонів гривень, які він планував витратити на купівлю квартири

У Києві грабіжники відібрали у чоловіка майже 5 мільйонів гривень, які він планував витратити на купівлю квартири
У Києві двоє грабіжників відібрали у чоловіка велику суму готівки.

Так, на спецлінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на вулиці Євгенія Харченка невідомі вдарили його та відібрали сумку, де було майже 5 мільйонів гривень, - пише відділ комунікації поліції Києва.

На місце події негайно прибули співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Ігор Падюк, потерпілий планував витратити гроші на покупку квартири, але зловмисники про це дізнались та заздалегідь підготувались до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного втекли на авто.

«Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників. Згодом встановили місцезнаходження фігурантів та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали їх у місті Одеса у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – жителі Києва та Одещини, 1966 та 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Аби приховати сліди злочину, вони навіть намагались спалити свій автомобіль», - повідомив правоохоронець.

Наразі чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.






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Теги: купівля, квартира, гроші
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