Що їсти після великодніх застіль, аби повернутися в нормальний режим: поради луцької фуд-тренерки

Олена Турченюк розповіла, як повернутися в нормальний режим харчування й скинути те, що набрали під час великодніх застіль.



Про це йшлося в ефірі програми Ранок LIVE на



Перш за все, Олена наголошує: суп – не порятунок.



“Супи у нас зазвичай варять крохмалисті, багаті на вуглеводи. До того, проводиться тривала термообробка овочів, що “вимиває” з них левову частку корисних властивостей”, – пояснює експертка.



Вона запевняє, що найкраще – пити багато води (30 мл рідини на 1 кг маси тіла). Ця порада знадобиться не лише після свят, а й протягом усього життя.



“Вода відновить кислотно-лужний баланс. Бо переважають під час свят продукти, які закислюють наш організм: м’ясо, яйця, сир, десерти. Це все у великій кількості сприяє тому, що кров загущується, гірше циркулює. Може розвиватися запальний процес”, – розповідає Олена Торченюк.



За її словами, повернутися у режим найближчими днями допоможуть три складові раціону: вода, овочі та зелень. А ще – якомога більше фізичної активності.

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