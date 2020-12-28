На Великдень водій-порушник намагався відкупитися хабарем від волинських поліцейських





Про це



3 травня, під час патрулювання у селі Здомишель, працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (с. Ратне) виявили водія скутера Honda, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР.



Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у машині службового автомобіля кошти. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 46-річним місцевим жителем.



Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Окрім того, на водія мототранспорту складено адмінматеріали за частиною 5 статті 121 (Порушення правил користування мотошоломом), частиною 6 статті 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку), частиною 2 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки) та частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння ) Кодексу України про адміністративні правопорушення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Здомишель пропонував кошти поліцейським, аби уникнути відповідальності за порушення ПДР.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.3 травня, під час патрулювання у селі Здомишель, працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (с. Ратне) виявили водія скутера Honda, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР.Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у машині службового автомобіля кошти. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 46-річним місцевим жителем.Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Окрім того, на водія мототранспорту складено адмінматеріали за частиною 5 статті 121 (Порушення правил користування мотошоломом), частиною 6 статті 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку), частиною 2 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки) та частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння ) Кодексу України про адміністративні правопорушення

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