вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Великдень водій-порушник намагався відкупитися хабарем від волинських поліцейських

На Великдень водій-порушник намагався відкупитися хабарем від волинських поліцейських
Житель села Здомишель пропонував кошти поліцейським, аби уникнути відповідальності за порушення ПДР.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

3 травня, під час патрулювання у селі Здомишель, працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 (с. Ратне) виявили водія скутера Honda, який керував транспортним засобом з порушенням ПДР.

Аби уникнути відповідальності, керманич залишив у машині службового автомобіля кошти. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди 46-річним місцевим жителем.

Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на водія мототранспорту складено адмінматеріали за частиною 5 статті 121 (Порушення правил користування мотошоломом), частиною 6 статті 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку), частиною 2 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки) та частиною 1 статті 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння ) Кодексу України про адміністративні правопорушення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порушник, Ратне, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Через обвал мосту поїзд «Львів-Чернівці» їздитиме до Луцька
Сьогодні, 16:45
Волинянин робить екзотичний масаж за допомогою королівського пітона. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
На Великдень водій-порушник намагався відкупитися хабарем від волинських поліцейських
Сьогодні, 16:07
У Києві грабіжники відібрали у чоловіка майже 5 мільйонів гривень, які він планував витратити на купівлю квартири
Сьогодні, 15:38
Надзвичайна ситуація об'єктового рівня: назвали ймовірну причину обвалу мосту на трасі Луцьк-Львів
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар П'яний водій-порушник пропонував шерифу волинської громади хабар
28 грудень, 2020, 19:19
Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував
31 березень, 2019, 23:09
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
20 серпень, 2018, 10:35
Волинянин-дебошир намагався відкупитися від поліції Волинянин-дебошир намагався відкупитися від поліції
Сьогодні, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:02
 1
Через обвал мосту поїзд «Львів-Чернівці» їздитиме до Луцька
Сьогодні, 16:45
 0
Волинянин робить екзотичний масаж за допомогою королівського пітона. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
 0
На Великдень водій-порушник намагався відкупитися хабарем від волинських поліцейських
Сьогодні, 16:07
 0
У Києві грабіжники відібрали у чоловіка майже 5 мільйонів гривень, які він планував витратити на купівлю квартири
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8